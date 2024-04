El histórico presentador del Desafío que ahora llegará a MasterChef como participante

.Publicidad.

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los realities más populares del país. Su formato de competencia, en el cual los famosos se enfrentan en la cocina, ha atraído a muchos televidentes. Pero con el fin de mantener la buena racha del programa, el canal RCN trajo participantes de gran talla. Hace apenas unos días que se confirmaron las estrellas que estarán en esta nueva temporada. Sin duda alguna, hay nombres que sobresalen en este listado lleno de estrellas. Uno de ellos es Víctor Mallarino, quien se hizo muy famoso años atrás como presentador de otro reality.

Víctor Mallarino, de ser presentador del Desafío a participar en MasterChef Celebrity

Víctor Mallarino se ha convertido en una gran figura de la televisión colombiana. Varios de sus papeles, le han hecho merecedor de este cariño por parte del público del país. Sin embargo, este bogotano no sólo ha logrado destacar como actor. Muchos recuerdan la época en la que el hombre se convirtió en presentador del popular reality de Caracol. Así es, Víctor llegó a ser uno de los hombres al frente del Desafío y no solo hizo por una sola temporada. El bogotano estuvo como presentador durante 4 temporadas de este reality que está celebrando sus 20 años.

Víctor Mallarino como presentador del popular reality de Caracol, el Desafío

Ahora, tras un largo tiempo fuera de la televisión regresa. Pero no para ser parte de la edición especial del Desafío. Quienes son amantes de MasterChef Celebrity, ya sabrán que él es uno de los participantes de esta temporada. Una figura que sin duda, atraerá a bastantes personas a ver el reality del Canal RCN. Es que Víctor Mallarino, sigue siendo un personaje muy influyente de la televisión colombiana. Aunque pasan los años, su nombre no pierde vigencia. Eso sí, no es el único personaje reconocido que tendrá esta temporada del concurso de comida.

Recordemos que, además del bogotano, MasterChef Celebrity también trajo de vuelta a la querida Maria Fernanda Yepes. Aunque también hay otros nombres como el de Juan Pablo Llano o Alejandro Estrada. Sin duda, esta será una temporada llena de emociones y estrellas.

