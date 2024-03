Así fue como J Balvin “se robó” la canción que marcó un antes y un después en su carrera

.Publicidad.

A comienzos de 2019, se publicó un libro llamado ‘La fórmula Despacito’, una obra donde su autora Leila Cobo intentaba develar por medio de entrevistas y de su análisis personal, cuál fue el gran secreto de algunas de las más grandes canciones de la música latina. En esa obra aparecían canciones como “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, “Feliz navidad” de José Feliciano, “Burbujas de amor” de Juan Luis Guerra, “Malamente” de Rosalía y otras quince canciones más, entre las que estaba uno de los mayores éxitos de J Balvin: “Mi gente”.

Pero en esta canción no sólo participaba el reggaetonero paisa, sino un cantante francés, que además es nativo de la isla africana de Mauricio. El invitado en esta canción se llama Willy William.

Willy William es un cantante de afrobeat de 43 años, que gracias a la canción de J Balvin se convirtió en uno de los principales referentes de este estilo en la música europea y africana.

Luego de aparecer en la canción de J Balvin, también compartió créditos en otras canciones donde también canta y aparecen estrellas como Beyoncé. Jason Derulo, Gente de Zona y hasta los Vengaboys, intérpretes de una de las canciones más recordadas de la década del noventa.

El mayor éxito de Willy William es “Mi gente” con J Balvin, que actualmente tiene más de 3000 millones de vistas en YouTube y más de 1400 millones de reproducciones en Spotify, pero canciones suyas como “Mambo” o “Ego”, también tuvieron éxito en plataformas. La última de ellas alcanza alrededor de 150 millones de reproducciones.

El momento en que J Balvin “se robó” la canción de Willy William

J Balvin estaba profundamente interesado en “Voodoo song”, el primer gran éxito del francés. La idea de Willy William era que el paisa se montara en una nueva versión remix, pero él inmediatamente le aclaró que el éxito de la nueva composición que crearían juntos estaba en la letra. Tenía que ser bien latina.

Willy William aceptó, sin saber que “Mi gente”, la nueva versión de su canción en la que J Balvin también lo tendría como invitado, se convertiría en una de las 10 canciones –no infantiles– más reproducidas en You Tube hasta el día de hoy.

En dicha plataforma solo es superada por “See you again” de Wiz Khalifa, banda sonora de Rápido y Furioso; “Shape of you” de Ed Sheeran, quien hace años lanzó dos canciones con J Balvin que no tuvieron muy buena respuesta y, naturalmente, “Despacito”. La segunda canción más vista en la historia de YouTube, superada únicamente por el megaéxito infantil “Baby Shark” de la productora coreana Pinkfong.

