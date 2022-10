La jugadita de Ara: "de grano en grano llena el buche el marrano"

Por: Walter Agredo |

octubre 26, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Las tiendas ARA hoy en día hacen presencia en 20 departamentos del territorio colombiano, lo que significó que crecieran, al cierre del año 2021, un 36,1 % en las ventas, los resultados económicos y financieros había superado sus expectativas, por lo cual Jeronimo Martins Colombia, no descartaba, en ese momento iniciar una operación financiera por las tiendas Justo y Bueno que habían entrado en un proceso de reorganización empresarial.

En ese primer trimestre del año 2021, las tiendas ARA, habían tenido ventas, en euros, por más de 237 millones, lo cual facilitaba que continuaran su plan ambicioso de expansión, lo cual lo llevo a inicios de este año, 2022, a tener casi 819 locales en toda Colombia, entonces hablaban de "democratización de productos, la mejor calidad y los mejores precios", donde esperaban, finales del año, alcanzar ventas, en euros, de 700 millones.

Pero tanto éxito, tanto crecimiento se debe a la "democratización y calidad de sus productos" es posible, pero en cuanto a los precios, ARA, ha desplegado una práctica no muy santa, que beneficie a sus clientes o consumidores, es la fijación de valores de sus productos, donde a las personas no les retornan sus cambios o vueltas completas.

Siempre están faltando diez pesos, veinte pesos y es ahí donde surge el conflicto entre cliente y cajero o empleado de la tienda, pero eso no es lo más delicado, los recibos o tiquetes de compran discriminan ese monto como una donación, de igual forma lo registra la caja en su pantalla electrónica, lo que deja de manifiesto una clara intención en la fijación de los precios de sus productos, toda una operación programada, fijada.

La gran pregunta entonces es: ¿se ve esto reflejado en el éxito en ventas de las tiendas ARA? ¿en los montos, en euros, que están recaudando en todo el país? Recordamos que son en Colombia 819 locales, presencia en 20 departamentos.

Esta costumbre, según la Superintendencia de Industria y Comercio podría acarrear sanciones, multas a quien la practique, pero de igual forma ha detectado esta dependencia que es un ejercicio de grandes superficies y almacenes de cadena en Colombia, lo que ha llevado a que se den variados pronunciamientos en ese sentido, en el estatuto del consumidor, en su circular única, dirigida a grandes almacenes, señala como una obligación de los comerciantes la disponibilidad de las vueltas.

De igual forma estos almacenes, como ARA, tienen la obligación de fijar un aviso en los negocios con visibilidad desde las cajas, el texto de la superintendencia de industria y comercio advierta que debe tener las denominaciones necesarias para dar al consumidor las vueltas correctas y nunca inferiores.

Es decir, sí que, si no tienen los 10 pesos, deberían dar 20, si no los tienen dar 50 y si estos no los tienen dar 100, en lugar de quedarse con ellos bajo la modalidad de "donación".

La práctica de la donación se ha convertido en Colombia como otra forma de incumplir las normas, forma de evadir impuestos, modalidad de "fundaciones" cuando en realidad no es dinero de los almacenes, casi siempre son sus fundaciones, si no del comprador o consumidor, es por esa razón que en las pantallas electrónicas de las tiendas ARA, aparece como donación, esto esta premeditado, pensado y porque no decirlo cuantificado en sus ganancias.

Los usuarios o compradores deben decidir si donan o no, pero no debe ser un raponazo a sus monedas, a sus vueltas.

Por último, sería bueno, en algún momento poder calcular, cuanto recaudan en esa modalidad de “donación” las 819 tiendas ARA en los 20 departamentos del país, como dirían las abuelas: "de grano en grano llena el buche el marrano" o como dirán otros estos saben hacer sus fortunas y figurar públicamente como grandes empresarios.

Ahora esperar si en algún momento la superintendencia de industria y comercio, asume algún tipo de correctivo en este accionar poco ético de las tiendas ARA, o si funciona como su página web.

