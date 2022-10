"Llegar a ser categoría premium en Avianca para que trapeen el piso contigo"

Dejé de meterle millas a Latam porque creí que Avianca era mejor. Mi experiencia me dice que las tripulantes son petulantes, rayando incluso en la mezquindad

Por: Julián Mendoza |

octubre 26, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Generalmente hay una percepción popular, que puede ser falsa, de que si alguien viaja en Avianca es porque tiene plata o gasta más.

Siempre “envidiaba” a esa gente que es Gold, Diamond, o cualquier categoría élite de Avianca. En algún momento, incluso, trabajé para esa empresa en el aeropuerto de Cali. Se sentía un ambiente de aerolínea superior.

Hoy, por cuestiones de la vida, me volví viajero frecuente por trabajo. Poco a poco fui sumando los trayectos y millas que me llevaron sin darme cuenta a convertirme en miembro de Latam Pass, osea la “otra orilla”. Hoy soy categoría Platinum de Latam.

Al llegar a ese punto me dije, pues empecemos a sumarle millas a Lifemiles de Avianca y obtengo los dos beneficios. Así lo hice, empecé a alternar las dos aerolíneas; sin embargo, hoy me di cuenta de que es una estupidez; es estúpido porque el servicio de Latam, a juicio mío personal, es diametralmente superior.

La atención de las tripulaciones dista mucho. Las tripulaciones de Avianca son bastante petulantes, rayando incluso en la mezquindad; seguramente habrá algunos colaboradores que tienen verdadera vocación de servicio y harán la diferencia, pero esos no me han tocado a mí. Se creen superiores y se sienten bastante antipáticos.

Cosa contraria a Latam, donde se siente bastante calidez con todos los pasajeros. En Latam, luego de la pandemia y desde hace ya mas de 6 meses se recuperó el servicio a bordo y en vuelos nacionales entregan bebidas ligeras y un snack a la clase económica y bebidas completas y refrigerios a las personas de Premium Economy.

En Avianca no dan ni agua, ni siquiera para las tarifas premium ni para ningún pasajero, seguramente en alguna emergencia. En un vuelo hoy de Cartagena a Medellín, iba en la segunda fila junto a un piloto.

Había otro miembro de la empresa en la fila 3 y la jefe de cabina les dio a cada uno botellita de agua y los atendió, literalmente, los demás no existimos, solo se tratan bien entre ellos mismos.

En ese momento me dije, “yo si soy bien pendejo, aquí a duras penas saludan y yo dejando de sumar millas donde si me tratan bien”. En definitiva, y hasta cuando sea posible no hay ninguna razón para escoger a Avianca por encima de otras aerolíneas.

Hace poco un amigo tomo una conexión nacional llegando del exterior y había una silla sostenida por una cita que decía “inoperativo”, eso es Avianca. Ninguna aerolínea es perfecta, como nada en la vida, pero así como en la vida, valore donde lo tratan bien y no crea que porqué de lejos algo se ve bonito realmente es bueno.

