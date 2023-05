'La incoherencia absoluta' El ataque de Alejandra Giraldo a Goyo por su "maltrato animal"

.Publicidad.

En estos días, la cantante Goyo ha sido tendencia en las redes sociales por un hecho en particular. Y es que, hace apenas dos días, fue la entrega de los Premios Nuestra Tierra, donde la mujer se llevó un galardón, pero esto no fue lo que más llamó la atención de la noche. Además del premio que ganó, la mujer tuvo una presentación, la que ha generado un sin fin de críticas en las redes sociales en contra de ella. Incluso, la presentadora de Noticias Caracol, Alejandra Giraldo, habló al respecto.

No Goyo. No es divertido usar un animalito que claramente se ve asustado y perdido en lo que usted cree es un “show”. @chocquibtown ¡Todo mal! pic.twitter.com/5ua9vTJjUb — Karen L. Gamba (@KarenL_Gamba) May 18, 2023

En redes sociales, se han hecho virales en donde se ve a la cantante Goyo durante su show, junto a un gato que lleva amarrado. En algunos videos, se puede ver el momento en que sacan al gato y parece estar asustado, seguramente por el ruido y la cantidad de personas que había en el escenario. Esto ha causado que mucha gente se vaya en contra de la cantante, pues muchos aseguran que esto habría sido un acto de "maltrato animal"; y Alejandr Giraldo no se quedó por fuera de estas pullas.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora de Noticias Caracol dio su opinión de lo sucedido en los Premios Nuestra Tierra. Por medio de sus historias manifestó sentirse desilusionada de Goyo, además, comentó "¡La soberana estupidez humana!" y dijo que los animales no son objetos para este tipo de shows. Finalmente, Alejandra Giraldo remató diciendo "Me asombra que la gente que pide respeto y no respeta". Sin duda alguna, se fue con toda en contra de la cantante y no se guardo nada.

