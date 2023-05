A pesar de su dura pérdida, Dayana Jaimes no se iguala con la ex de su esposo, a cada cachetada prefiere poner la otra mejilla

Dayana Jaimes, viuda de Martin Elias, se ha caracterizado por mantener un bajo perfil respecto al cantante vallenato, pues ha tratado de rehacer su vida después de su pérdida. En su cuenta de Instagram, Dayana tiene 2 millones de seguidores, quienes están muy pendientes de sus cambios físicos y nuevos retos de su vida.

No obstante, en algunos casos, sus seguidores son imprudentes con algunos comentarios y opiniones. Pues en una dinámica de preguntas y respuestas, alguien le preguntó qué opinaba sobre la forma en que la ex esposa de Martin Elias mostraba recuerdos de su hijo con su padre en redes sociales, a lo que Dayana Jaimes respondió: “Yo no vivo en competencia con nadie ni mostrando a quien quiso más porque digamos que las dos fuimos importantes en la vida de Martín en tiempos diferentes y Martincito puede tener todos los recuerdos de su padre, así como los tiene Paula”, mostrándose algó cansada por las constantes comparaciones que no le permiten seguir adelante.

La viuda de Martin Elias, quiso dejar una reflexión sobre el tema, pues aunque Claudia, la ex esposa del vallenato, no ha hecho muy buenos comentarios sobre Dayana Jaimes, ella prefiere no alimentar el morbo: “… Y más que todo invitar a los seguidores a ir pasando la página, yo soy una mujer de 35 años, entonces no me gusta ese tema de responder este tipo de preguntas”. Esta mujer sin duda da una gran lección, pues no da rienda suelta a las malas intenciones de los demás.

