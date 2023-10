La hora de la Verdad

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

En el reciente discurso ante la movilización del 27 de septiembre, Petro planteó tres ejes para un acuerdo nacional: Verdad, Tierra y Educación. Es conocido lo que se debate alrededor de los dos últimos. El tema novedoso es el de la ‘Verdad’.

Difícil concretar qué significa, y en consecuencia difícil para los opositores encontrar por donde cuestionarlo.

Varios aspectos o interpretaciones se pueden proponer como temática al respecto.

La primera, la necesidad de controlar en alguna medida la desinformación o su impacto. Podría asumirse como una consigna para atacar las fake news tanto en los medios de prensa como en las redes sociales.

Ambas posiciones acuden a la desinformación y le achacan a la contraparte la incertidumbre que se crea.

El gobierno considera como parte del ‘golpe blando’ la estrategia de desaparecer lo positivo de su gestión y construir una ‘narrativa’ de deterioro y fracaso tanto político como económico que no corresponde a la realidad.

Según los contradictores es el gobierno quien trata de deformar la realidad, y pretende, bajo las presentaciones que hace, ocultar la verdad tanto de los resultados como de las intenciones ocultas que tiene.

Otro sentido dan los sectores gobiernistas que hacen énfasis o entienden que la concreción de lo que se sabía pero no impresionaba se está logrando a través de lo que se revela en la JEP, en la Comisión de la Verdad, y por extensión a la forma en que eso arrastra a la Administración de Justicia. Según este enfoque, la verdad -al conocer el horror de lo que hemos vivido- permitirá que en forma de catarsis colectiva propiciemos las reformas necesarias para que esto no continúe ni se repita.

Pero hay una verdad más de fondo que estaría al origen de todas estas controversias. Como estamos en un proceso de transición o de ajuste a nuevas condiciones, aplica lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas “no es posible manejar con las mismas instituciones las nuevas condiciones”.

Que la ‘Democracia’ como institución cumplió su ciclo y está en crisis es esa es una verdad de a puño; al igual que el ‘modo de producción’ gira alrededor de nuevos factores y se organiza bajo nuevos sistemas donde se reorganizan las relaciones sociales mientras los propósitos tanto individuales como colectivos cambian.

Las controversias y los debates son estériles si se desarrollan alrededor de escenarios que ya no existen

Reconocer como una verdad que tanto el modelo de democracia como la etapa del capitalismo cumplieron un ciclo y deben ser superados y ajustados sería el punto de partida para reorganizarnos en una sociedad más convivencial, más armoniosa entre sus miembros y más amigable con el ambiente; más adaptada a la época que vivimos, con un Estado más al servicio de los nuevos objetivos y valores que hoy defiende la humanidad (ya que hoy lo que caracterizó a la ‘sociedad de consumo’ tiende a ser rechazado); prestando más atención a la equidad en la distribución de las oportunidades, del ingreso, de la riqueza, y al respeto y dignidad de todo ciudadano; establecer reglas para orientar la actividad económica hacia el aumento de la productividad y oponerse a la fusión y consolidación de formas de concentración en unas pocas figuras monopólicas u oligopólicas que exprimen al consumidor sin buscar generar riqueza colectiva.

Las controversias y los debates son estériles si desarrollan alrededor de escenarios que ya no existen. La verdad verdadera es que el cambio no puede ser solo dentro del mismo modelo. Si no se logra un acuerdo sobre la profundidad del cambio que necesitamos será como intentar salir de unas arenas movedizas: entre más ensayos hagamos más nos enterramos; más violencia generamos; más prevalecerá la corrupción, tanto en lo económico como en lo político; la desigualdad y la injusticia se multiplicarán….