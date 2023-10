La historia detrás de Andrea Correa, la Shakira de Yo me llamo

.Publicidad.

Con nervios y no tan segura se presentó un día Andrea Correa, la famosa Shakira de Yo me llamo 2023. Sin embargo, esa duda y miedo fueron su impulso para arriesgarse y darla toda en el escenario. Con una sonrisa y feliz por su éxito en Colombia nos encontramos a la bella imitadora de Shakira que se ha robado el corazón de los televidentes, no solo por su innegable parecido con la artista barranquillera si no por su talento y voz casi idéntica.

Una joven chilena que ya había intentado mostrar ese mágico don en su país, en 2020 se presentó en ‘Yo soy’ un formato bastante parecido al ‘Yo me llamo’ colombiano y según el diario español Nius, la joven se convirtió en la imitadora más destacada de la segunda temporada del programa chileno. No obstante, según nos contó Andrea, la experiencia está siendo completamente diferente.

‘De principio a fin’ fue la frase que utilizó Andrea para describir la diferencia entre ambos concursos. Hizo hincapié en el apoyo que se recibe en ‘Yo me llamo’, la escuela, los compañeros y la forma en que la instruyen para que lo haga cada vez mejor, mientras en Chile los dejaban a su suerte. Por eso ella comentó que “mil veces elogia a Yo me llamo”.

En el proceso de selección en Colombia se sintió con una energía muy linda y motivada por entrar al reality. Respecto a los profesores, no solo le han enseñado muy bien cómo entrar en personaje , si no la han apoyado emocionalmente en cada desafío, mostrándose muy humanos. Incluso está muy agradecida porque en la escuela de ‘Yo me llamo’ ha aprendido a conocerse más, empoderarse como mujer y cruzar los límites que muchas veces se pone a sí misma.

La joven reveló a ‘Chile Visión’ que sus primeros pinitos imitando a Shakira comenzaron cuando apenas tenía 11 años. Desde entonces empezó a trabajar en su propio personaje hasta que decidió tomarlo como profesión.

En su paso por el reality colombiano, Andrea Correa ya tiene a su jurado favorito, aunque con los tres dice llevarse muy bien y le encantan los ‘me erice’ de Amparo Grisales, tiene un conexión especial con César Escola, para ella él tiene algo muy especial y sabe apreciar sus presentaciones.

Pero eso no es lo mejor, el equipo de participantes de este año es “muy sano” según la talentosa imitadora de Shakira y sus compañeros favoritos son Amy Winehouse, Luis Miguel y Rosalía, con quienes ha logrado fortalecer una bella amistad.

Está talentosa imitadora ha roto los esquemas y se ha ganado el corazón de todos los colombianos, incluso de Shakira, quien posteó su primera presentación en sus historias de instagram. Aunque aún no se sabe quién será el ganador o ganadora de este concurso, Andrea ya tuvo éxito, no solo por su perseverancia, talento y por dar lo mejor de sí. Si no por la huella que dejó y dejará en ‘Yo me llamo’, en Shakira y en la televisión colombiana donde marcó un hito.

