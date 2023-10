Valeriano López, el peruano ídolo del Cali que es el único jugador que tiene más goles que partidos

Finalizando la década de los 40, el fútbol colombiano vivió una de sus mejores épocas al tener en la liga local a los mejores jugadores de Sudamérica. Ese momento, conocido como 'El Dorado', tuvo como protagonistas estelares a futbolistas argentinos como Alfredo Di Stefano o Adolfo Pedernera, también a brasileños como Elba de Pádua Lima o Heleno de Freitas, y a peruanos del nivel Roberto Drago o Segundo Castillo. El torneo colombiano era un desfile de calidad técnica y táctica, a tal punto, que de ese entonces aún se mantienen récords que no se han podido batir, como el de Valeriano López, goleador del fútbol colombiano, quien es el jugador que tiene más goles que partidos.

| Vea también: Restaurantes, supermercados y construcción: los negocios de Tulio Gómez más allá del América

Valeriano López nació en Perú, en la provincia de Casma, en 1926. Los datos sobre su infancia son desconocidos y los inicios de su pasión por el fútbol también. Su nombre empezó a sonar cuando tenía 20 años, en 1946, cuando se mudó a Callao y allí fue descubierto por el presidente del Sport Boys, luego de un partido amistoso donde el jugador mostró un gran nivel. Allí inició su camino en el fútbol profesional sin saber que se iba a convertir en uno de los ídolos del equipo rosado de Callao, además de uno de los mejores delanteros del mundo en los años 50.

Su llegada al fútbol colombiano resultó tras una accidentada decisión en tierras peruanas. Después de haber logrado anotar 62 goles en 53 partidos vistiendo la camiseta de Sport Boys, en 1949 decidió escaparse de la concentración de la selección peruana que iba a disputar la Copa América ese mismo año. Fue castigado a perpetuidad para jugar en el país inca, por lo que tuvo que trasladarse a Colombia.

| Le puede interesar: La caída de Luis Bedoya, el zar del fútbol colombiano al que la corrupción del Fifagate lo acabó

En ese preciso momento, el fútbol colombiano se convirtió en el más atractivo de la región. Valeriano López llegó a jugar para el Deportivo Cali y, de su mano y las de otros cracks de Perú, Argentina, Uruguay y Brasil, la liga se consolidó como una de las mejores del mundo. Así mismo, varios de los equipos que militaban en el torneo cafetero también se consideraron como referentes del fútbol internacional, entre ellos el club azucarero, que, además del delantero peruano, también tenía en sus filas a Máximo Mosquera y a Guillermo Barbadillo, quienes conformaron la delantera del 'Rodillo Negro'.

La carrera de Valeriano López en el Cali fue de luces y sombras. El goleador del fútbol colombiano nunca logró ser campeón con el glorioso, logrando un subcampeonato en 1949 y un tercer puesto en 1950; pero sí logró inflar la red de los rivales en múltiples ocasiones, siendo el 6-1 que le propinó el Deportivo Cali a Millonarios, uno de los más recordados. En total, el 'Negro de ébano' disputó 36 partidos de 1949 a 1951, e infló la red adversaria en 43 ocasiones, volviéndose así, en el jugador que tiene más goles que partidos en la historia del fútbol colombiano.

| Lea también: El profesor de matemáticas que dirigió a 12 equipos del fútbol colombiano y nunca pudo salir campeón

Fue tal el nivel de Valeriano López en el Deportivo Cali, que una de las grandes anécdotas que dejó el peruano en tierras cafeteras fue haberle dicho "no" al Real Madrid. El goleador pudo haberse convertido en el primer y único jugador peruano en militar en el equipo merengue, pero cuando Santiago Bernabéu, presidente del equipo europeo en esa época, le dijo que se fuera a España, el jugador le respondió que no quería estar lejos de su familia. Finalmente, el 'Negro de ébano' retornó al fútbol peruano, después de que le levantaron el castigo en 1951, y el dirigente español hizo el fichaje de Alfredo Di Stefano, delantero argentino que se convirtió en leyenda del equipo blanco.

Did you know...



Valeriano Lopez, former Sport Boys legend, almost signed for Real Madrid in the 1950's? He played for Deportivo Cali in the "el Dorado" era and was wanted by Real Madrid. He rejected to stay close to his family. Di Stefano ended up being the plan B for Bernabeu. pic.twitter.com/N9HLmogwAN