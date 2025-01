La hija de Teresa Gutiérrez que no actúa hace más de 8 años y estas son las razones

Aunque la hoja de vida de María Margarita Giraldo está llena de éxitos de la tv colombiana, un día dejaron de llamarla y ya no le ofrecen un solo papel

La actuación en Colombia pasa por un momento de altas y bajas. Mientras algunas figuras logran actuaciones destacadas y memorables, otras estrellas quedan en el olvido por directores y productoras. En los últimos meses, han sido varias las figuras que han aparecido en sus redes hablando de la falta de oportunidad. Muchos de ellos son 'viejas glorias' que brillaron por varias décadas en la tv colombiana y hoy, ya no son tomados en cuenta. Este es el caso de María Margarita Giraldo, hija de Teresa Gutiérrez y quien brilló en múltiples producciones del país, aunque hoy ya no le den trabajo.

María Margarita Giraldo, la hija de Teresa Gutiérrez que olvidó la tv colombiana

Es probable que muchas personas recuerden algunas de las actuaciones de la hermana de Miguel Varoni. Su carrera inició en 1975, donde hizo parte de la novela "La tía es el gordo'. María Margarita Giraldo incluso llegó a ser parte del elenco de 'Sábados Felices'. Aunque algunas de las novelas más icónicas en las que participó, fueron: La mujer del presidente, Vecinos e incluso El paseo. Pero, la carrera de la hija de Teresa Gutiérrez "terminó" en 2016, cuando trabajó en algunas novelas como 'Manuela para ninjas'. Desde entonces, a la mujer no se le volvió a ver en alguna producción.

María Margarita Giraldo en 'Pasión de Gavilanes'.

Recientemente, la mujer habló acerca de esta situación y parece que vive lo mismo que otros actores del país. Ya muchos no valoran la experiencia de estos reconocidos actores, a pesar de que tienen carreras de más de 50 años. Eso sí, la mujer reveló que el canal Caracol ha respetado el canon establecido y recibe dos remuneraciones al año. Sin embargo, no es que haya querido dejar la actuación, pues para ella es muy difícil. En reiteradas ocasiones, María Margarita Giraldo ha presentado castings, aunque es difícil para ella. Al estar sola, no cuenta con apoyo de nadie para poder grabar sus presentaciones.

Una figura que se extraña y que ojalá podamos volver a ver en alguna producción próximamente. Es que 50 años de carrera no es poco, todo lo contrario, es un recorrido que merece un mayor reconocimiento. Además, no es un secreto para nadie que el talento de la hija de Teresa Gutiérrez es admirable.

