El esperado Malecón del Mar de Cartagena empezó con problemas antes de arrancar

.Publicidad.

“Cartagena tendrá el Malecón más bello de todo el mundo”, fueron las palabras que utilizó el alcalde Dumek Turbay cuando presentó oficialmente el proyecto del ‘Malecón del Mar’, una megaobra que pretende poner a la Heroica en los ojos del mundo y a la par de importantes ciudades costeras como Río de Janeiro o Mazatlán. En octubre del año pasado el mandatario hizo el anuncio oficial de la obra en un evento organizado en el Baluarte Santa Catalina, donde aseguró que la primera fase iba a ser licitada en diciembre, pero ahora, por cuenta de denuncias de un medio local, existen dudas sobre si será posible cumplir con el cronograma.

La constructora elegida para los estudios y los diseños del Malecón del Mar fue Cartagenera de Ingenierias S.A.S. o Carinsa, una empresa tradicional de la capital de Bolívar que le pertenece a la familia Rizo. Fue fundada en 1973 por el exalcalde José Henrique Rizo Pombo, quien además fue Ministro de Ambiente de Samper y hoy es manejada por su hijo, Santiago Rizo Delgado, un reconocido empresario que desde 2019 forma parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

..Publicidad..

A ellos les entregaron el contrato para los diseños en julio del año pasado con plazo hasta el 31 de diciembre para entregarlos. Sin embargo, La Contratopedia Caribe, un medio digital creado en 2019 y que se dedica a ponerle la lupa a las contrataciones de los gobiernos locales, dio a conocer que días antes de que se cumpliera ese plazo le solicitaron a la Alcaldía suspender el contrato y tener otros seis meses de plazo para la entrega por complicaciones. El contrato efectivamente fue suspendido, pero aun así la licitación para la construcción de la obra fue abierta este 20 de enero.

...Publicidad...

Esto preocupó a los cartageneros y puso en tela de juicio si realmente iba a ser posible comenzar con la obra. No obstante, la Alcaldía de Turbay en cabeza de su secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, salió rápido a aclarar que el proyecto consta de cuatro fases y que los diseños de la primera en particular sí que están entregados y que la licitación no incluye los que faltan por entregar.

....Publicidad....

¿Cómo será el Malecón del Mar?

Este megaproyecto, en sus cuatro fases, va a incluir zonas verdes, áreas comerciales, parqueaderos, un mirador y espacios deportivos, así como más de 5 kilómetros de senderos peatonales y más de 3 kilómetros de ciclorutas desde La Boquilla hasta el barrio El Laguito. La cereza del pastel será una rueda de la fortuna que emulará a la del muelle de Santa Mónica en California, el cual ha sido inmortalizado en libros, películas, canciones y hasta en videojuegos.

Ahora los cartageneros están a la expectativa de ver qué empresa se gana la licitación para llevar a cabo la obra y materializar la renovación que quiere hacer el alcalde Turbay en la ciudad.

También le puede interesar: El capitán de la Armada que hizo de Cartagena el Puerto que más contenedores movió en el 2024