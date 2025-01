Así se está viviendo el Festival del Frito en Cartagena: este sería el stand más popular

.Publicidad.

La gastronomía costeña es una de las más populares del país con su pescado frito, su arroz con coco y los fritos. El auge es tanto que incluso existe el Festival del Frito y este año se está celebrando su edición número 41. Este gran evento exalta la riqueza gastronómica del Caribe colombiano, con un especial protagonismo del Corralito de Piedra y por primera vez, el evento no sólo ofrecerá música, sino también artes escénicas, plásticas y diversas expresiones artísticas.

Es una celebración muy importante y antigua que tuvo su primera edición en mayo de 1984. Cuando se anunció la organización del “Primer Festival del Frito Cartagenero”, a partir de ese momento se ha convertido en un hito de Cartagena al que asisten turistas y locales.

Se está llevando a cabo del 24 de enero al 2 de febrero, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 10:00 p.m, y sábados y domingos de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. Donde un total de 25 personas fueron seleccionadas para deleitar al público con sus fritos. Además, contará con 18 categorías para premiar lo mejor de la gastronomía cartagenera. Entre las más destacadas se encuentran “La mejor arepa con huevo” y el “mejor buñuelito de frijol”.

¿Cuál es el stand más popular en el Festival del Frito según el alcalde?

En un video de El Bolivarense, le preguntaron al alcalde de Cartagena Dumek Turbay cuáles eran sus puestos favoritos y según el mandatario el stand 8 es una de los mejores, allí se compró 18 fritos. Además, dijo que probó otros y parece que cada uno es mejor que el anterior. También recomendó la arepa de marisco, el buñuelo de frijol y la arepa dulce.

