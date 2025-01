Quién será el empresario que tiene enamorada a Amparo Grisales; la mujer reveló algunos datos

.Publicidad.

Amparo Grisales es una de las figuras más icónicas y conocidas de la televisión colombiana. Su vida está siempre bajo el ojo de los medios y de aquellos que están pendientes de las estrellas de la farándula colombiana. Es por eso que pocos datos acerca de ella pasan desapercibidos, como sus romances, bien sean pasados o presentes. Claro que no se sabía mucho acerca de este tema, pues la famosa jurado de Yo me llamo ha sido bastante hermética con estos detalles de su vida privada. Aunque recientemente habló de su pareja actual y ha sembrado más dudas que respuestas entre sus seguidores.

Esto es lo que se sabe sobre el novio de Amparo Grisales

Si bien es cierto que Amparo llegó a confirmar que si tiene pareja, no llegó a hablar más acerca del tema, hasta ahora. Recientemente, la jurado de Yo me llamo estuvo en entrevista con El Tiempo, donde decidió dar más datos de su enamorado. En primer lugar, confirmó que el hombre no vive acá, actualmente reside en Uruguay, aunque no es de ese país, sino de Brasil. Por cierto, compartió que el acento portugués de su pareja es algo que le gusta muchísimo de él. Aunque esto no fue todo lo que contó Amparo Grisales sobre el hombre que le robó el corazón.

..Publicidad..

Amparo Grisales, jurado de Yo me llamo.

|Le puede interesar De Bochica Sur a Salitre: así es el lujoso penthouse de Epa Colombia, la reina de las Keratinas

...Publicidad...

Se trata además de un hombre que es menor que ella, de 62 años, que además es alto. Respecto a su profesión, es un empresario que está involucrado en el mundo de la soya. Además, la mujer también reveló cómo fue que se conocieron. Todo inició en una fiesta de fin de año, en Uruguay. El hombre se acercó a ella y le ofreció un trago. Desde ese momento, Amparo Grisales quedó flechada de este empresario, con quien hoy tiene una relación muy buena, según dijo en la entrevista. La distancia no ha sido un impedimento para que ambos disfruten de su amor.

....Publicidad....

Al parecer, la pareja suele verse frecuentemente o al menos si sus deberes se lo permiten. Esto fue todo lo que compartió la jurado de Yo me llamo acerca de este empresario que le robó el corazón. Muchos han quedado con dudas respecto a quién se tratará, pues las pistas dadas por la mujer son muy pocas para adivinar quién es este misterioso hombre.

Vea también: