La gran madrina del punk cumple 75 años

Andrógina, rebelde, intelectual, feminista, rockera, activista, poeta: mujer nada convencional. Si alguien ha cosechado éxitos, paseándose por los universos del rock y de la gran literatura (aparte de Bob Dylan), esa ha sido Patti Smith, quien hoy cumple 75 años de vida.

Puede que por estas tropicales tierras su nombre no resuene tanto y sea casi desconocido, pero todo el movimiento punk que a finales de los setenta surgió, se expandió y sacudió el mundo occidental, tiene en Smith a su gran madrina. El punk, como se sabe, no fue solo un género musical furioso y directo sino una propuesta de cambio nacida por una generación de jóvenes frustrados y desencantados que no veían ningún futuro en las sociedades que ya abrazaban un capitalismo rapaz y sin rostro humano.

Como escritora ha publicado 17 libros entre narrativa, poesía y memorias, uno de los cuales, Éramos unos niños (2010), fue galardonado con el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos (lo más prestigioso a lo que puede aspirar un escritor en tierras gringas). Como compositora y cantante cuenta con una carrera que abarca cinco décadas y once discos de estudio editados. Enamorada de la poesía de los franceses simbolistas de principios de siglo, Patti Smith fue pionera de una fiereza que musicalmente se abrió a una sonoridad rock especialmente catártica, teatral, filosófica, íntima y sofisticada.

Admirada por músicos de todas las generaciones y corrientes (desde REM a U2) también tiene el favor de sus pares generacionales; Bob Dylan justamente eligió a Smith para que recogiera el Nobel de Literatura otorgado al músico en 2016. Su corta y famosa aparición pasó a la posteridad por su nivel de profundidad y compromiso con la interpretación (lo que la hizo interrumpir su presentación ante la academia Sueca, para retomar emocionada).

La madrina del punk llega a los 75 habiendo recibido los más altos reconocimientos artísticos, como la Orden de Comendador de las Artes y las Letras (2005), el Premio Nacional del Libro (2010), el Premio de Música Polar (2011) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2019).