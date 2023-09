La furia de Shakira con Petro por usar su música para hacer política

Más de 25 mil personas se agolparon en la Plaza de Bolívar este 27 de septiembre para apoyar las reformas que ha abanderado el gobierno del presidente Gustavo Petro en sus 14 meses de mandato. Antes de que tocaran estrellas de la música como Andrea Echeverri y sus Aterciopelados o Systema Solar, el Presidente salió a la Plaza y dejó escuchar la última canción de Shakira, El Jefe, en donde se denuncia la explotación laboral.

Las palabras del mandatario fueron las siguientes:

"Cuando hablamos de la reforma laboral, lo que queremos, como dice Shakira en su última canción, que yo la he publicado porque dio en el clavo. Shakira dio en el clavo y lo que queremos es que no haya explotación, que no haya acoso, que la señora de los tintos y la trabajadora, no sufra".