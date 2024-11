La drástica decisión de la selección Colombia de cara al 2025; se aleja de competencia internacional

Después de haber sido uno de los mejores equipos de la Copa América 2024, la selección Colombia despertó el interés desde el fútbol internacional y se habló que la mismísima Concacaf, pensando en la Copa de Oro que se disputará en 2025, tenía a la tricolor como una de las invitadas. Junto a otra selección de Sudamérica, y equipos de Europa, África y Asia, los rumores apuntaron a que el combinado nacional iba a tener este importante fogueo previo al mundial de 2026; pero en las últimas horas, se confirmó que no hay invitación y, si la hubiera, la tricolor no aceptaría participar.

El encargado de revelar la información fue Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano. A través de su espacio, ‘Palabras Mayores,’ confirmó que, para la selección Colombia, lo más importante es el mundial y, en ese orden de ideas, todos los partidos que piensa disputar durante el 2025, además de eliminatorias, serán elegidos a dedo para hacer una preparación más que eficiente para la cita orbital. Dentro de esos partidos no tendría pensado competir en la Copa de Oro, pues la idea es que la tricolor no recargue el calendario y, más bien, se enfrente con pocos equipos, pero exigentes.

La @FCFSeleccionCol no jugará la Copa de Oro de @Concacaf .. la razón? No la han invitado.. solo Qatar recibió la tarjeta para q vaya.. además el año entrante buscarán no recargar el calendario y prepararse bien para el Mundial q es distinto a la eliminatoria. Por aquí se camina…