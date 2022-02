¿La DIAN está abusando de Yeferson Cossio?

.Publicidad.

La guerra entre la DIAN y Yeferson Cossio continúa. En noviembre del 2021 el influencer fue noticia por decir que quería irse del país, dejar de ser colombiano y no tributar más en Colombia. Todo inició por la suma que le tocaba pagar en declaración de renta: 572 millones de pesos. Ahora, casi tres meses después, Cossio volvió a hablar al respecto en modo de burla, pero como siempre con una fuerte crítica al gobierno e instituciones colombianas.

“Yo hace poco me quejé de los impuestos porque se la robaban toda, no por lo que me había tocado pagar. Les cuento que después de haber cerrado año contable y todo eso, según ustedes me había quejado por pagar 600 millones entonces díganme que este año que no tengo que pagar 600 sino más de 3.700 millones de pesos en declaración de renta” confesó el influencer que en varias ocasiones ha comentado los ingresos y gastos que tiene diariamente, además de criticar al gobierno y políticos colombianos por corrupción e indiferencia hacia las problemáticas del país.

