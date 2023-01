Hasta la ignoran en las fiestas: La decadencia de Aída Victoria Merlano

.Publicidad.

Aída Victoria Merlano inició el año siendo la protagonista de una supuesta pelea con la presentadora Julieta Piñeres, mientras ambas disfrutaban de un concierto de Silvestre Dangond para despedir el 2022 y darle la bienvenida al 2023.

En su momento el encargado de difundir los detalles del supuesto encuentro entre la influencer y la presentadora, fue un amigo de Aída Victoria, quien aseguró que Piñeres los miro mal y no les quiso dar permiso para ir al baño.

La única que se había referido a la situación, sin dar mayor detalle de lo sucedido, fue Aída Victoria Merlano “¡No quiero hablar de eso! Aparte, cada quien tiene derecho a mirar como quiera y ¿saben por qué no quiero decir nombres?, porque tú empiezas a atacarla y yo no quiero, porque esa mujer no cometió ningún pecado grave, simplemente miró mal a Diego (el amigo de la influencer)”.

Semanas después, finalmente, Julieta Piñeres dio su versión de los hechos la cual dejó a Aída Victoria Merlano como una don nadie. En una entrevista realizada por un programa de entretenimiento, la presentadora aseguró que ella ni vió a la influencer.

“Me muero de la pena, pero jamás los vi, ni me enteré ni nada. Pero no. Aparte de que estábamos en la misma fiesta, de verdad, nunca nos cruzamos ni nada. Yo ni me enteré de eso [risas], pero me enteré por ellos. Pero jamás me enteré de que ella había estado en la fiesta, ni la crucé, ni la vi, ni nos cruzamos, ni nada” dijo la presentadora sobre el supuesto encontrón.

Además contó que ella no sabía que había tenido “una pelea” con ellos, hasta que la barranquillera y su amigo hablaron del tema.

