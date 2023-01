.Publicidad.

La relación entre los creadores de contenido Aída Victoria Merlano y WestCol, fue una de las más comentadas desde su inició hasta su final. Si bien desde hace unas semanas los rumores de una posible separación habían ido tomando fuerza hasta ahora los influencers confirmaron el fin de su romance.

La relación de la barranquillera y el paisa inició después de que estos se dieran un beso en una transmisión de Twitch. Con el pasar de los días se les vió más cercanos y más amorosos.

Aída Victoria Merlano en varias ocasiones celebró públicamente los logros del streamer WestCol, incluso señaló que se encontraba realmente enamorada y por ello le realizó costosos regalos, sin embargo, no les duró mucho la dicha.

Recientemente, en una transmisión los influencers revelaron las razones que los llevaron a ponerle punto final a su relación amorosa.

WestCol empezó culpandose “Yo acepto que yo fui el que la cagué. Pero yo no la cagué a mal, o sea, no es que haya hecho una cagada, solo era yo y ser yo, a ella no le gustó”.

Por su parte Aída Victoria Merlano dijo que ella sentía que él no le corresponden los actos de servicio que ella realizaba por WestCol “Yo le decía que él no era especial, a él no le nacía decirme ‘mi amor, ponte linda, vamos a cenar’, o sea, era una cosa básica, para él era ver una película luego de hacer streaming, hubiese sido lindo que en algún momento él me hubiera dicho ‘ponte linda, vamos a cenar’, cosas así. O de repente tener un detalle o decir vámonos a Guatapé dos días, pero no le nacía. Aparecerse al menos con una flor, ese tipo de cosas” confesó la Barranquillera.

