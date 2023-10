Jorge Emilio Rey repite gobernación en Cundinamarca derrotando al Centro Democrático

.Publicidad.

El 27 de julio del 2023, a última hora, Jorge Emilio Rey consiguió el aval que necesitaba para aspirar a la gobernación de Cundinamarca. Lo hizo a través de un partido que no tenía mucho que ver con él, el Colombia Renaciente cuyo origen está más en la comunidad afro. Buscó sin éxito el apoyo del Centro Democrática pero su rival en la región Nancy Patricia Gutiérrez, una protegida del expresidente Uribe desde siempre, se lo arrebató. Esta vez se enfrentaron nuevamente en este departamento de la región central de Colombia después de que Nancy Patricia Gutiérrez quedara absuelta por la Corte Suprema de justicia de su proceso judicial y de su paso por el gobierno Duque a donde arrancó como Ministra del interior.

Jorge Emilio Rey quien ha construido su propio cauda electoral cumple doce años en la política y repite a los 47 años gobernación de Cundinamarca. Comenzó a sus 35 años arrancó en la política siendo alcalde de Funza. Nació en una familia de líderes comunales. Su mamá, Mercedes Ángel de Rey, es actualmente presidente de Asojuntas. Es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, y especialista en Planificación y Desarrollo Regional de la Universidad de Los Andes. En las elecciones del 2015 le ganó con 540.544 votos a la ex presidente del Senado Nancy Patricia Gutiérrez. Desde entonces ha sido uno de los grandes poderes del departamento. Cuando dejó de su mandato apoyó a Nicolás García, quien es el actual gobernador.

-Publicidad.-

Se ha sabido mover con tino y buscó acercarse al gobierno a través del entonces poderoso presidente del Senado Roy Barreras pero finalmente las cosas no se dieron. Incluso en el lanzamiento de su partido con bombos y platillos en el Hotel Tequedama, La Fuerza de la paz el pasado, el empoderado Roy Barreras lo mencionó entre la lista de congresistas que apoyaría anunció su apoyo a Jorge Rey en #Cundinamarca, al final las cosas no se dieron pero si con Colombia Renaciente que ha estado cercano al Pacto Histórico y al gobierno. Su llegada a la gobernación no significa ninguna novedad y más bien es la continuidad del actual gobernador Nicolás García a quien Rey apoyó y ha tenido participación el gobierno. Este cargo es importante por los mega proyectos de Bogotá como el Regiotram que conecta varios municipios de Cundinamarca y que ha tenido obstáculos y dificultades para su desarrollo tanto así que fue uno de los temas que trató el Presidente Petro en China con directivos de la constructora responsable de la obra que esta firmado pero estancada.

Se impuso ampliamente a la candidata del Centro Democrático Nancy Patricia Gutierrez por más de 400 mil votos, quien tendrá un puesto como diputada en la Asamblea de Cundinamarca.