- Iván Cepeda destapó a su equipo económico ¿quiénes son?

Como parte de tranquilidad presentó los nombres de quienes diseñaran su política económica, todos moderados y con experiencia bajo la batuta de Clara López

A pocos días de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, el candidato oficialista ya está consolidando el grupo que manejaría los temas económicos en su gabinete en caso de ser elegido presidente en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.



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Cepeda envía una señal de moderación al dar a conocer los nombres de quienes estarían en su gobierno, puntualmente en la parte económica, un tema que es de gran atención para la ciudadanía, los empresarios e inversores extranjeros.

De ese modo, el candidato de la izquierda quiere ofrecer una imagen de diálogo en uno de los temas donde más críticas ha recibido esta candidatura y desacreditar con estas caras cualquier manto de duda sobre la implementación de políticas económicas radicales.

Clara López, exministra de Trabajo de Juan Manuel Santos y actual senadora, es la jefa del equipo económico de Cepeda. Fue alcaldesa encargada de Bogotá y actualmente es senadora de la República. Renunció a su candidatura para entrar a la campaña del Pacto y sería una fuerte carta para ser ministra

Jairo Villabona, exdirector de la Dian, es otro de los nombres que pertenece a las bases del petrismo y cuya experiencia tributaria y en administración fiscal habría sumado para su elección en el grupo económico de Cepeda. Fue el reemplazo de Luis Carlos Reyes y apenas dirigió la entidad seis meses. Su salida, a principios de 2025, se habría dado por el malestar del presidente por el bajo recaudo tributario.

Los que también conforma

Otro de los que conforman el equipo es Mario Valencia, economista y exsubdirector general de Planeación Nacional. Ha sido uno de los principales defensores de la política de reindustrialización, protección de la producción nacional y fortalecimiento del aparato productivo, banderas que ha venido impulsando la actual administración de la Casa de Nariño y que se espera tenga continuidad en un eventual gobierno de Iván Cepeda.

Entre tanto, la visión territorial estaría representada por Darío Restrepo, actual director técnico de la Misión de Descentralización del Departamento Nacional de Planeación. Durante años ha trabajado en temas relacionados con autonomía regional, distribución de recursos y fortalecimiento institucional de los entes territoriales, un tema crucial para Cepeda en su campaña.

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El ministerio de Hacienda estaría representado por Paula Díaz y Diego Carrero, según explican desde la campaña. Díaz es economista y ha trabajado como asesora en la Dirección de Presupuesto de dicha cartera, mientras que Carrero también ejerció funciones de asesoría directa en el despacho.

Asimismo, se sumaría Fernanda Salazar, quien se desempeñó como viceministra de Empleo y Pensiones y cuya labor se centraría en el fortalecimiento de las políticas laborales y de seguridad social.

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María Mercedes Maldonado, quien fue secretaria de Hábitat y Vivienda durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, también hace parte del equipo anunciado por Cepeda con el objetivo de remontar la diferencia de 700 mil votos que le sacó De la Espriella en la primera vuelta. De ese modo, el candidato oficialista busca generar confianza en su política económica.

Por su parte, Azza Gómez, director del Centro de Pensamiento Vida, se enfocaría en la construcción programática de las propuestas de campaña.

Según fuentes del Pacto Histórico, la conformación de este equipo no se considera definitiva pues se prevé que en las próximas semanas se anuncien nuevas incorporaciones, incluyendo posiblemente a otros funcionarios que todavía desempeñan labores en la actual administración.

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