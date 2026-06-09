- La antioqueña Colanta sigue mandando muy por encima de la multinacional Alpina y las demás marcas

Uno de cada cinco colombiano la prefiere y su gerente Sergio González ha logrado mantener la vara alta que le dejo el fundador de la cooperativa, Jenaro Gutiérrez

En el mercado casi nunca pueden faltar la leche y sus derivados. Los lácteos son esenciales en la canasta familiar de los colombianos. Además de la leche, el queso, el yogur y el suero forman parte del consumo diario de millones de personas.

Para atender esta demanda, Colombia produce cerca de 7.500 millones de litros de leche de vaca al año, una industria que mueve alrededor de $12 billones anuales. Dentro de este mercado destacan tres compañías que han logrado consolidarse como las más importantes del país: Colanta, Alpina y Alquería.

Colanta encabeza el listado de marcas con mayor reconocimiento y posicionamiento en el país. De acuerdo con cifras de Euromonitor, la empresa se mantiene como una de las líderes del sector. Lo que comenzó como una pequeña cooperativa se transformó con el paso de los años en la cooperativa agroindustrial más grande del país.

Colanta registró, el año pasado, ingresos cercanos a los $4,68 billones anuales y procesó más de 2,3 millones de litros de leche cada día.

Su gerente general es Sergio González Villa, quien asumió el liderazgo tras el retiro de Jenaro Pérez en 2016, quien es considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la compañía. Antes de su llegada, la organización contaba únicamente con un almacén de insumos agropecuarios en Medellín. Bajo su dirección, Colanta se convirtió en uno de los mayores referentes de la industria láctea colombiana

La gestión de González Villa ha permitido mantener la fortaleza de la marca y su liderazgo en el mercado. En 2022, la cooperativa registró ingresos operacionales por $3,4 billones, una cifra que superó ampliamente a la de sus principales competidores y ratificó su posición como la empresa más importante del sector.

Parte de la popularidad de Colanta también se explica por su presencia en el deporte nacional. La compañía ha patrocinado cerca de diez equipos del fútbol profesional colombiano, tanto de la primera como de la segunda división. Entre ellos figuran Independiente Santa Fe, Once Caldas, Independiente Medellín y, durante varios años, La Equidad.

Otro de los grandes actores de la industria es Alpina. Fundada por los ciudadanos suizos Walter Goggel y Max Bänziger, la empresa evolucionó hasta convertirse en una multinacional de alimentos con presencia en varios países. Actualmente cuenta con alrededor de 5.150 empleados en cuatro mercados y genera ingresos cercanos a los $3,74 billones. Su presidente es Ernesto Fajardo, mientras que Carolina Espitia se desempeña como gerente general.

El grupo de líderes del sector lo completa Alquería, una de las marcas más tradicionales del país. La compañía es presidida por Carlos Enrique Cavelier y mantiene una posición destacada dentro de la industria láctea nacional.

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