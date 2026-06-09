La exreina Gabriela Tafur consiguió que el dueño de Nubank le apostara a sus micro dramas

David Velez impulsara la plataforma Idilio que tomó forma con su regreso al país junto a su esposo Esteban Santos quien abrió oficina de consultoría

Gabriela Tafur ha alcanzado un nuevo hito empresarial al asegurar USD 5 millones en una ronda de financiación semilla para su startup Idilio, una plataforma colombiana de microdramas dirigida al público hispanohablante.

Entre los inversionistas destacados se encuentra el colombiano David Vélez, fundador de Nubank, convocado por a16z Speedrun, la aceleradora de Andreessen Horowitz enfocada en medios y entretenimiento. El anuncio oficial se realizó en el Vertical Video Summit de Los Ángeles, un evento clave de la industria donde también compiten firmas como ReelShort, DramaBox y Holiwater.

A la ronda también se sumó WndrCo, firma de Jeffrey Katzenberg (exresidente de Walt Disney Studios y cofundador de DreamWorks junto a Steven Spielberg), quien fue el creador de Quibi, el antecedente más citado en este sector de video corto que en 2020 recaudó cerca de USD 1 750 millones antes de cerrar operaciones.

El origen de la idea: de la televisión a la tecnología

Idilio fue cofundada por Tafur, abogada caleña, ex Señorita Colombia, finalista de Miss Universo y presentadora de televisión, quien recientemente culminó un MBA en la Universidad de Stanford (California). Su giro hacia los negocios tecnológicos se consolidó en California durante una práctica en el área de estrategia corporativa de Univisión, donde comenzó a analizar los hábitos de las nuevas audiencias digitales.

La decisión de apostar por el formato de microdrama nació en noviembre de 2024. Durante una visita a Colombia por el Día de Acción de Gracias, Tafur observó que varias manicuristas consumían con avidez novelas chinas dobladas al español desde sus teléfonos celulares.

Los microdramas son series en formato vertical diseñadas exclusivamente para dispositivos móviles. Cuentan con episodios de entre 60 y 90 segundos y temporadas que promedian los 80 capítulos. Este formato, originado en China alrededor de 2020, se ha convertido en un fenómeno global que generó ingresos por USD 11 000 millones en 2024 —con empresas chinas concentrando el 83 % del mercado—, gracias a una fórmula que combina la inmediatez de TikTok con la narrativa adictiva de las telenovelas tradicionales.

Tecnología e impacto en el mercado

El socio cofundador de la plataforma es el ingeniero mexicano Esteban Ramírez, quien posee un MBA y una maestría en Ciencias de la Computación del MIT. Ramírez lidera el desarrollo tecnológico de Idilio, el cual incorpora un motor de inteligencia artificial para optimizar los procesos de escritura, análisis de audiencias, preproducción y edición, logrando reducir drásticamente costos y tiempos de ejecución. De este modo, Idilio se posiciona en la intersección de las telenovelas latinoamericanas y el video vertical, produciendo series dramáticas de formato corto hasta 40 veces más baratas y 30 veces más rápidas que la competencia tradicional.

A solo cinco meses de su lanzamiento en octubre de 2025, la plataforma ya reporta 1.5 millones de descargas en 120 países y 300 mil usuarios activos mensuales, consolidándose como un referente en Latinoamérica. Actualmente, Idilio monetiza en 93 mercados. México, Colombia, Estados Unidos, Chile y España sus principales fuentes de ingresos. Aunque su foco principal es el mercado de habla hispana, la compañía ya produjo su primera serie en portugués.

Finalmente, cabe destacar que la empresaria caleña también es ampliamente reconocida en el país por su vínculo con una de las familias políticas más tradicionales de Colombia, tras su matrimonio con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos. El hijo del exmandatario regresó al país para dedicarse a la consultoría de asuntos públicos y sector privado.

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