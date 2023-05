Irene, eres mejor en tenis

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Esto no es un sarcasmo, pero hay que reconocer que lo mejor, quizá lo único, que ha hecho muy bien Irene Vélez en el Gobierno, es haberse presentado en tenis en un acto protocolario en España.

Estaba en todo su derecho y con una consistencia de comportamiento poco habitual. Ella representa una nueva generación de gobierno, un cambio de las formas, una alteridad frente a costumbres atávicas de reverencia ante los poderosos, incluidas las sonrisas, los vestidos, los plácemes y todo eso que hace parte de la cierta banalidad que habita en el protocolaria.

Es que el protocolo va bien para los que lo quieren, y están en toda su razón quienes consideran que es cosa de otro mundo y otro tiempo, de otra forma de relación incluso internacional; de otras generaciones. Bien Irene, por fin una.

Igual, resulta respetable que el presidente Petro haya decidido ir sin frac a la cena con el rey de España, que haya hablado de la esclavitud histórica, de una reparación pendiente; el mismo rey, también respetable por supuesto, a quien Duque con su cabeza colgante y aquel atuendo contrahecho en el que acostumbraba empacarse le llevó “saludos de un amigo”, unos años vergonzosos atrás.

Mal, muy mal, eso sí, que Petro se haya puesto a decir cómo va a repartir el galeón San José, con Bolivia o con cualquier otro al que se haya referido.

Es que eso no le compete, es que él no es dueño del patrimonio de los colombianos, es que el galeón (el pecio y su cargamento) por razones históricas ya determinadas plenamente es de Colombia; es que no hay posibilidad de repartir bienes de una historia de oprobio, es que si lo hiciera caería en la misma del presidente Holguín cuando regaló el tesoro Quimbaya a España. Simplemente Petro no puede repartir lo que no es suyo y no puede improvisar en esto de trascendencia.

Pero en general, da un respiro ver una vista decente, altiva, seria y nueva a España, a cualquier lugar, porque Colombia y sobre todo su anterior gobierno fueron indignamente arrodillados.