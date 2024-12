Tiene 18 años, jugó menos de 1 año con DIM y los dueños del City ya pagaron 3 millones de dólares por él

Dentro de los jugadores que más se cotizaron en el segundo semestre de la Liga BetPlay, John Edwin Montaño, delantero de Independiente Medellín (DIM), fue uno de los que más miradas se robó. Con tan solo 18 años y menos de 1 año en el poderoso de la montaña, cerró un trato con el City Group, el consorcio dueño del Manchester City, Girona y otros equipos, y se convirtió en la promesa más grande del fútbol colombiano de los últimos años. Hace 6 meses, el juvenil ni siquiera tenía precio en el mercado y hoy ya alista maletas.

John Edwin Montaño nació en Cali en 2006 e inició su carrera en su tierra natal, en el equipo Distrito FC. Allí demostró un gran talento para el ataque, no solo en temas de definición, sino de desborde y regate. Fue por esa razón que Independiente Medellín posó sus ojos en él y lo integró a su escuadra sub-17 para que adquiriera experiencia. Allí le fue más que bien, tanto, que incluso llegó a jugar para la plantilla sub-20, a pesar de su corta edad.

| Vea también: El negociazo que podría cerrar César Camargo con el futbolista más caro de la Liga BetPlay

Su debut en el primer equipo de Independiente Medellín se dio en el primer semestre de 2024 de la Liga BetPlay. El 17 de febrero ingresó en el minuto 78 por decisión de Alfredo Arias, momento en el que empezó a ser tenido en cuenta en el plantel profesional. Desde ese momento, tuvo otras participaciones en la liga local, en la Copa Colombia e, incluso, en la Copa Sudamericana, lo que lo llevó a, no solo ser tenido en cuenta por las selecciones Colombia juveniles, sino a ser visto por el City Group.

Su fichaje por los dueños del Manchester City no es reciente, pues la transacción se cerró en octubre del presente año. Según lo confirmó Fabrizio Romano, periodista experto en el mercado de fichajes del fútbol mundial, el DIM decidió vender el 80% de sus derechos por 3 millones de dólares y el objetivo es que Montaño tenga fogueo en el Lommel SK de la Liga de Bélgica en un primer momento. Su llegada a Europa se dará en enero de 2025, momento en el que tendrá que demostrar que no es solamente una promesa colombiana más.

🚨🇨🇴 EXCL: City Football Group have agreed deal to sign 2006 born winger John Edwin Montaño.



Agreement worth $3m add-ons included plus 20% sell-on clause.



U20 Colombian talent will travel soon to Manchester for medical tests… then he will play for Lommel from January. 🇧🇪 pic.twitter.com/VxhjLvnEz1