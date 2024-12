- Restaurantes gourmet: 5 opciones en el sur de Bogotá

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

diciembre 20, 2024

Escribo sobre gastronomía desde hace trece años, y desde ese entonces siempre he querido cambiar esa costumbre de muchos de solo resaltar los restaurantes que quedan de la calle 26 hacia el norte; afortunadamente ahora con el boom de tiktokers e instagramers eso ha cambiado un poco, no tanto así en los reportajes o reseñas escritas que tal vez pueden lograr un poco más serias y ecuánimes a la hora de dar un veredicto.

Para mí es un verdadero placer encontrar actualmente en sectores como Venecia, Castilla, Villa del Río o Ciudad Montes este concepto de establecimientos; se ven familias humildes y nobles que ya no tienen por obligación que trasladarse horas hasta el norte para poder celebrar un grado, un compromiso matrimonial, un cumpleaños, un Día de la Madre, etc. Ya no tienen solo la opción de asaderos de pollos, piqueteaderos o comer ternera a la llanera.

Ya pueden gozar de la alta cocina representada en platos como un arroz caldoso de mariscos, tomahawk, rib eye steak angus, cordon bleu, pasta negra salteada, langostinos a la parrilla, etc. Y lo mejor, con unos precios razonables y muy competitivos para los comensales.

Este escrito va encaminado a eso, a ponderar algunos de esos lugares que están aflorando y que los bogotanos están descubriendo y fidelizando en su propio barrio. Espero que la próxima vez que regrese a mi ciudad, haya muchos más en todos los barrios, fuera de los centros comerciales y que sean vecinos de los ciudadanos.

CELESTINA RESTAURANTE

El chef Manuel Alejandro Gómez, dueño también de una hamburguesería famosa en Villa del Río llamada "Manolos Gourmet" siempre se ha sentido orgulloso de su barrio y de su localidad. Así fue que se embarcó hace pocos meses en este sueño llamado "Celestina", un homenaje a su esposa, una mujer trabajadora, cómplice y compañera ideal de vida que ha sido muy importante para que Alejandro crezca profesionalmente, y que es su mayor inspiración en la cocina.

El lugar descresta desde que uno entra, es como cambiar de mundo, apenas se atraviesa la puerta, sus instalaciones elegantes, sobrias y agradables, hacen que se viva una gran experiencia. En mi segunda visita me decidí por un par de entradas de langostinos Furai, apanados y acompañados de mayonesa yema y ponzú; también por los "booms", unas bolitas de puré apanadas rellenas de carne salteada de la casa, acompañadas de una crema rocotto y criolla peruana.

De plato fuerte, un arroz "mar y tierra" que consta de un mix de mariscos, pollo y cerdo. Hay algo que llaman "el tesoro de la Celestina" que se trata de un sushi envuelto en lámina de oro relleno de un espectacular tartar de salmón y pepino. Para cerrar con broche de oro pedimos el postre de la casa que es un pie de limón con tierra de galleta negra chantilly con jardín de flores comestibles, pero me di cuenta de que en una mesa cercana llevaron un postre especial de cumpleaños que aparte de pie de limón y tierra de galleta negra, tenían una experiencia a la mesa con espectáculo de nitrógeno y chispitas mariposa.

Tienen adicional en su carta una sección de bebidas de café novedosa como por ejemplo café con helado, café cremoso, Coca Cola con helado, hony corn late (miel, leche, expresso, chantilly, popetas en decoración), bulldog (vodka, café, leche, hielo y Coca Cola) y expresso sencillo.

Creo que muy pronto Celestina va a tener que crecer, porque por su calidad están siendo la sensación en el sector de Villa del Río; por ahora hay que ser pacientes para poder vivir la experiencia, es una recomendación para los comensales que a veces son injustos por personas tan queridas como Manuel y su esposa quienes siempre han querido hacer bien las cosas y que tienen sentido de pertenencia por su barrio.

Dirección: Calle 57b sur No 68a 40 Villa del Río

Instagram: @celestinabogota.co

UTOPIA ROOFTOP

En unas imponentes instalaciones de cinco pisos en la vía principal de Ciudad Montes se erige Utopia Rooftop; un lugar con una bonita vista de la ciudad sobre todo en la noche. Se pueden ver las luces de Monserrate en diciembre, los avances de la construcción del metro de Bogotá que va tomando forma de la avenida primero de mayo hacia el oriente de la ciudad y los cerros tutelares llenos de vida que conviven con la gran urbe. De hecho, es el piso favorito de los comensales, aunque en los otros pisos existan también espacios para karaoke, algo de rumba sana, o la posibilidad de tomarse un buen coctel, acompañado de uno de los buenos platos fuertes que ofrecen en la carta. Un chef joven y talentoso como Nikolai Bernal logra un menú que no tiene nada que envidiarle a cualquier restaurante en cualquier lugar de la capital.

Una de las mejores entradas con proteína de cerdo que he probado la tienen en Utopía, una panceta en cocción lenta de 6 horas tierna pero crocante terminada en fritura con suave cebolla, limón y cilantro. También probé unas exquisitas empanadas de camarón en leche de coco acompañadas de ají de maní perfectamente emplatadas. Me quedé debiendo una entrada que se llama "trilogía de tubérculos andinos", unos crocantes de papa, yuca y arracacha con hogao, suero picante y mayonesa de ajo rostizado con orégano.

Entrando en materia con los platos fuertes me llamó la atención un sabroso papardelle con camarón (todas sus pastas son hechas artesanalmente en el lugar), mantequilla cítrica, ajo y un toque especial de albahaca. No en cualquier parte se consigue una pesca fresca del día con Pirarucú, un gigante amazónico que cada vez más están usando en los fogones con gran éxito; pues aquí se consigue uno muy bueno montado en un cremoso de yuca y acompañado de ceviche de mango y tomates verdes. El arroz caldoso de mariscos (camarón, mejillones, calamar, una base de ají panca cebolla encurtida y verduritas) y las costillas de cerdo acompañado de arroz blanco con cebollín son otras joyas gastronómicas que se deben probar en Utopia.

Recomendación final, pidan la Pavlova o un postre de piña asada muy bueno que se encuentra al final del menú.

Dirección: Calle 8 sur No 37 - 84

Instagram: @utopiaciudadmontes

CORLEONE TRATTORIA

¿Qué hace un chef tradicional italiano deleitando a comensales en un barrio del sur de Bogotá? ¿Por qué Corleone Trattoria tiene ese noble privilegio? Bueno, pues el joven empresario gastronómico Alejandro Reyes Murcia logró el milagro de tener al virtuoso "Ángelo" quien cocina como los dioses y desde hace unos años viene tomando fama en el sector de Ciudad Montes y Santa Matilde. Su fachada es muy llamativa e inconfundible porque tiene un Cadillac modelo 1954 original, que era el vehículo de Don Vito Corleone en la película "El Padrino", de hecho, su decoración tiene todo que ver también con Peaky Blinders" y "Los Soprano". Esa es la experiencia que le venden al comensal dentro de un lugar pequeño, pero de verdad muy acogedor.

Lasagna clemenza con queso mozzarella, carne molida, pollo, champoñones, pasta italiana artesanal, jamón cocido, tocineta ahumada y albahaca aromatizante que le da un sabor único y especial. La textura de esta lasagna no la había visto en ninguna parte; parece un muffin de queso esponjoso, delicioso y muy llamativo a la vista.

Y así me iba sorprendiendo mientras iba avanzando en la carta; panzerottini (empanadillas fritas rellenas de pomodoro y mozzarella), risotto zafferano (a la milanesa con azafrán), pasta al nero di seppia (spaguetti negro salteado con la selección de frutos del mar de la casa como el de la foto), pasta alla amatriciana (pasta a elección del comensal con base en salsa pomodoro, guanciale de cerdo y queso parmesano) canelloni (pasta ancha artesanal rellena de carne, queso parmesano y salsa bechamel), pasta horneada al cartoccio (fusilli al nero di seppia con gamberetti y vongole envuelta en masa de pan), mezzelune di pollo (pasta media luna artesanal rellena de pollo en exquisita salsa de champiñones), ravioli capresi al nero di seppia (ravioli artesanal gigante relleno de pescado y acompañado de langostinos) y algunas pizzas de sabores como margarita, capricciosa y diávola.

¿si ven que no es cualquier restaurante italiano? el nivel de las recetas lo hace merecedor de estar en este listado, y que bueno que quede en un barrio del sur de Bogotá. ¡Me encantó encontrarme con este prometedor emprendimiento! volveré sin ninguna duda y de seguro será merecedor de un capítulo aparte para conocer más de su historia y sus inicios.

Dirección: Calle 8 sur No 40 - 20

Instagram: @corleonetrattoria

CASA REVUELTA GASTRO PUB

Esta casa tiene historia, se trataba de un predio familiar esquinero del barrio Ciudad Montes desde la época de las busetas parqueadas de Cootranspensilvania en la calle 8 sur del sector. Con muchos cambios sufridos en los que fueron variados tipos de negocios, finalmente surgió el pionero de los restaurantes de este sector, Casa Revuelta toma su nombre tal vez de esa cantidad de ideas que finalmente cuajaron y se convirtieron en exitosas. Gozan de un gran prestigio porque según dicen, ellos le mostraron el camino a otros emprendedores que hoy día transformaron el sector comercial del barrio.

En el restaurante son amables desde el señor que cuida los carros, pasando por el portero, la mesera que, aunque está lejos de su natal Cartagena, se siente orgullosa de hacer parte de esta empresa, teniendo siempre una sonrisa bárbara para recibir a los comensales. Cocineros, bartman y por supuesto el dueño, hacen de la experiencia algo inolvidable.

Su carta tiene muchos cortes especializados de carne, pero yo me encontré lo que en teoría es una receta popular como el codillo de cerdo, llamado por otros más tradicionales como "huesos de marrano", pero los encargados de la cocina logran exponerlo a su máxima expresión en un horneado a fuego lento por 18 horas y bañado en una salsa agridulce de naranja y vino tinto, acompañado de puré de papas y ensalada fresca.

Valoro mucho estos platos que a veces son pordebajeados y que tienen un sabor y una textura inmejorables. Pero bueno, antes de eso probé de entrada un carpaccio con láminas de lomo de res curado, bañado en vinagreta de mostaza coronada con champiñón, pimentones tatemados y pesto genovés.

Un plato tradicional de la cocina francesa como el filet mignon es de los más solicitados en Casa Revuelta, los vecinos del sector pueden disfrutar de una receta con 300 gramos de medallones de lomo de res, con salsa en vino tinto, tocino, champiñones, puré y vegetales. De igual manera el bife de chorizo es una cosa espectacular (300 gramos de corte muy bien balanceado entre sabor, jugosidad y grasita, acompañado de un chorizo grill, papas y vegetales.

Rib Eye, tomahawk, t-bone, punta de anca, churrasco de pollo, costillas st louis ribs, tartar de salmón y la famosa "ensalada Casa Revuelts" (pechuga al grill, lechuga, maíz tierno, tocineta, aguacate, nachos y aderezo de la casa) son otras de las buenas opciones de este restaurante al sur de la ciudad. Aunque no soy muy de lícor, vi variedad de cocteles en presentaciones novedosas (Daiquirí Ice, margarita de maracuyá, margarita corona).

Dirección: Calle 8 sur No 35 - 14 Ciudad Montes

Instagram: @casarevuelta_gastro



LA FEDERAL MEX RESTAURANTE TEMÁTICO

Una de las mejores gastronomías del mundo y de mis favoritas, no podía estar ausente en este recorrido gastronómico de alta cocina al sur de Bogotá; Federal Mex representa lo mejor de la comida mexicana en este sector de la ciudad.

Un restaurante temático que te recibe con crispetas gratis y helados para los niños, en donde sus meseras están vestidas de chilindrinas, con música en vivo con una muchacha de voz prodigiosa, con un autóctono altar de día de los muertos y cientos de detalles musicales y culturales del país manito. Los cocteles experiencia son de las cosas que resaltan de su carta, los recipientes en los que los sirven son un espectáculo.

Entre los que más piden están "la perrona" (tequila, triple sec, jalapeño y jugo de naranja), "no manches" (licor de menta, triple sec, ron blanco, zumo de naranja, zumo de limón y soda), chapulin colorado (vodka, leche condensada, zumo de limón y limón granadina), "la güerita" (frappé de mango, tequila, zumo de limón y chamoy) ,"ñoño" (frappé de sandía con zumo de naranja y jugo de toronja) y "la popis" (frappé de fresa con zumo de naranja y zumo de limón).

Fue de los sitios en donde más pedí cositas porque todo me gustaba; agua de horchata, nachos, tacos, esquites, etc. Pero ya desgranando un poco más el menú, destaco entradas como la sopa de tortilla con pollo, una deliciosa sopa de tomate y chile guajillo dulce en base de tortilla crocante, trozos de pollo y queso criollo en cubos, todo esto coronado con crema de leche, aguacate y guajillo tostado. El guacamole que aparece como entrada realmente es un verdadero plato fuerte (acompañados de abundantes chicharrones carnudos crocantes y una buena dosis de totopos frescos y tostaditos).

En cuanto a platos fuertes me fui sin pensarlo por las flautas de carnitas (servidas en base de arroz y coronadas con crema de leche, lechuga con guacamole y pico e gallo). Mi acompañante pidió la birria de res (costilla de res cocida por largas horas, en base de chiles dulces mexicanos, cebolla, especias, cilantro, abundante limón, y acompañado de arroz rojo y crocantes tortillas.

Para rematar, porque aún no nos sentíamos satisfechos, pedimos una entrada más de los tradicionales y siempre confiables tacos al pastor (papada y bondiola de cerdo marinada en adobo con chiles dulces mexicanos, cebolla, cilantro, salsa roja y la infaltable piñita asada).

Inmejorable lugar para grandes y chicos; reconocimiento especial para todos y cada uno de los trabajadores de este lugar, se nota que tienen sentido de pertenencia para lograr que uno salga satisfecho, contento y que de la propinita sin arrepentimientos. Recomendado totalmente, ya tengo planeado traer a toda mi familia para que vivan la experiencia Federal Mex.

Dirección: Calle 8 sur No 40 - 54

Instagram: @lafederal_mx