Gilinski, Santo Domingo, Vélez y Sarmiento se codean con los ricos del mundo: crecieron US$27.000 millones en 2026

El índice de multimillonarios de Bloomberg, actualizado el 6 de octubre, reúne a los cuatro ricos colombianos con un patrimonio conjunto de US$85.200 millones

$323,8 billones. Es la fortuna que reúnen los cuatro colombianos que figuran entre las 500 personas más ricas del mundo. Su patrimonio equivale prácticamente a lo que produjo Uruguay durante 2025: US$85.350 millones. Para dimensionar esa riqueza en otra escala, alcanzaría para financiar más de doce años del presupuesto anual de la NASA.

Aunque los cuatro comparten nacionalidad, sus fortunas nacieron de caminos distintos: las grandes adquisiciones empresariales, la expansión de un patrimonio familiar, la banca digital y décadas de inversiones financieras. Sus balances de 2026 también cuentan historias diferentes: uno protagonizó un salto extraordinario; otro perdió valor patrimonial.

Entre enero y octubre de 2026, sus fortunas aumentaron US$27.330 millones, aproximadamente $103,9 billones. Es un incremento superior al patrimonio completo que hoy se atribuye a cualquiera de los dos colombianos más ricos después de Gilinski: Santo Domingo y Vélez.

Precisamente, Jaime Gilinski encabeza el grupo, con US$39.700 millones, en el puesto 56 a nivel mundial. Le siguen Alejandro Santo Domingo y su familia, en el 133, con US$19.500 millones; David Vélez, fundador de Nubank, con US$13.200 millones en el 194, y, por último, Luis Carlos Sarmiento Angulo, con US$12.800 millones en el 265, según el Bloomberg Billionaires Index actualizado el 10 de octubre.

El ranking de los hombres más ricos del mundo, encabezado por Elon Musk, permite comparar las fortunas de los grandes multimillonarios globales con las de los principales empresarios colombianos.

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Gilinski: una fortuna que se duplicó en lo que va de 2026



Plata llama plata. La fortuna de Jaime Gilinski pasó de unos US$17.000 millones al comienzo del año a US$39.700 millones en octubre. El aumento de US$22.700 millones representa cerca del 134 %: su patrimonio se duplicó en menos de diez meses. Gilinski explica por sí solo más de cuatro quintas partes del crecimiento conjunto de los colombianos más ricos del momento.

Su ascenso está ligado al sector financiero y a las operaciones para aumentar su participación e influencia en Grupo Sura y Nutresa, dos compañías centrales en el entramado empresarial del Grupo Empresarial Antioqueño.

La comparación internacional permite medir el tamaño de su fortuna y, al mismo tiempo, sus límites. Con US$39.700 millones, Gilinski reúne menos de una vigésima quinta parte de la fortuna que se atribuye a Elon Musk, superior al billón de dólares en octubre.

También está lejos de Larry Ellison, el empresario neoyorquino de Oracle, cuya riqueza supera los US$190.000 millones. Son magnitudes que sitúan a los colombianos en el mismo listado global, pero varios escalones patrimoniales abajo de los magnates del planeta.





Los Santo Domingo: la genética de los millones

Alejandro Santo Domingo y su familia aumentaron su fortuna en US$2.920 millones. De ese modo, alcanzaron US$19.500 millones, cifra equivalente a la taquilla mundial de todas las películas de Hollywood el año pasado.



De tal palo tal astilla. Buena parte de la historia de esa riqueza pasa por Bavaria, cervecera que la familia consolidó como uno de los grandes negocios colombianos, balo el liderazgo de Julio Mario Santo Domingo, antes de su fusión con SABMiller en 2005. En 2016, esa compañía se integró a AB InBev, uno de los mayores grupos cerveceros del mundo.

A través de Valorem y otras inversiones, la familia mantiene intereses en sectores diversos. Su fortuna aumentó US$2.920 millones en lo corrido de 2026, una variación que refleja cómo los cambios en el valor de sus participaciones repercuten en el patrimonio calculado por Bloomberg.

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Vélez pierde terreno, mientras Sarmiento avanza



Sin embargo, no todas las cuentas de los multimillonarios colombianos son alegres. David Vélez, fundador de Nubank, fue el único de los cuatro que registró una caída patrimonial en lo corrido de 2026. Su fortuna bajó US$1.670 millones, hasta US$13.200 millones. Nubank nació para competir con la banca tradicional mediante servicios digitales y se expandió por América Latina, Estados Unidos y Reino Unido.

Eso no significa que Vélez haya retirado US$1.670 millones de su cuenta bancaria y los haya perdido. La cifra refleja una disminución en el valor atribuido a sus participaciones empresariales, no necesariamente una salida de efectivo como las de los empleados y empresarios del común.



Luis Carlos Sarmiento Angulo, en la otra orilla, aumentó su fortuna en US$3.380 millones. Ahora tiene US$12.800 millones.

Quedó cerca del tercer lugar: lo separan $1,28 billones, lo mismo que costará la Vía 4G Pamplona-Cucutá. Sarmiento construyó su riqueza durante décadas alrededor de la banca y las inversiones, mientras que Vélez representa una generación que llevó parte de ese negocio al celular.

Sus patrimonios se acercan en tamaño, pero uno se formó durante décadas de expansión financiera y el otro creció con una empresa tecnológica nacida en el siglo XXI.

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Cuatro nombres, cuatro maneras de acumular riqueza

El aumento conjunto de US$27.330 millones no significa que los cuatro hayan vivido un año igualmente bueno. Gilinski concentró la mayor parte del salto, Santo Domingo y Sarmiento avanzaron, y Vélez retrocedió. La cifra total oculta movimientos muy distintos: mientras la fortuna de Gilinski creció US$22.700 millones, la de Vélez cayó US$1.670 millones.



Bloomberg estima estos patrimonios a partir de participaciones empresariales, inversiones y otros activos conocidos; no calcula cuánto efectivo tiene cada persona. Sus cifras cambian con los mercados.

Por eso, los US$85.200 millones que reúnen los cuatro no son una montaña de dinero guardada en una bóveda, sino el valor calculado de empresas y participaciones. Una variación en las acciones puede mover miles de millones sobre el papel sin que sus dueños hayan vendido una sola participación.

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