- El internet gratis de Elon Musk tras el terremoto en Colombia disparó 40% el uso de Starlink en departamentos golpeados

El movimiento podría ser una exitosa jugada comercial para la compañía, que gana usuarios mientras el multimillonario prepara su robot Optimus para venderlo en 2027



El terremoto del pasado 10 de agosto no solo dejó pueblos destruidos, viviendas afectadas y familias sin servicios. También apareció un problema menos visible: cómo comunicarse cuando las redes terrestres fallan. En medio de esa emergencia, apareció una alternativa:: Starlink, la compañía de internet satelital del multimillonario Elon Musk, ofreció temporalmente conexión gratuita en los cinco departamentos afectados.



Apenas habían pasado 30 horas de la sacudida, que a la fecha ha dejado 331 muertos y 4519 heridos, cuando la empresa vinculada al dueño de X hizo el anuncio. El servicio quedó disponible sin costo para usuarios de las zonas golpeadas y, de acuerdo con mediciones realizadas sobre dichas áreas, su uso aumentó cerca de 40%.

La velocidad mediana de descarga también creció 11%, mientras las redes móviles sufrían fuertes interrupciones. El beneficio fue anunciado para mantenerse hasta el 12 de septiembre y, a través del mismo, miles de usuarios han podido hacer más llevaderas las afectaciones materiales y psicológicas del sismo.

Starlink tiene presencia considerable en Colombia. Los registros de MinTIC muestran que la compañía reportó 159.855 accesos de internet fijo satelital en el primer trimestre de 2026, frente a 12.138 registrados en el cuarto trimestre de 2025.

En ingresos operacionales, la compañía reportó $109.900 millones en el cuarto trimestre de 2025, ubicándose por debajo de Claro, UNE, Movistar y ETB, pero por encima de varios operadores especializados.

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Cinco departamentos sin internet



El sismo ocurrió el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, tuvo magnitud 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La emergencia alcanzó a buena parte del centro y occidente del país y las primeras evaluaciones reportaron afectaciones en numerosos municipios. Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca y Valle del Cauca estuvieron entre los territorios más golpeados.

Las comunicaciones se detuvieron. Mediciones posteriores encontraron que casi la mitad de los sitios celulares monitoreados en siete departamentos quedaron fuera de servicio, aumentado de ese modo la angustia de aquellos que se vieron afectados por el terremoto.

La demanda sobre las redes que continuaron funcionando aumentó, pero la velocidad mediana de descarga llegó a mantenerse alrededor de dos tercios por debajo de sus valores habituales.

En ese sentido, la donación de Starlink fue un alivio para quienes necesitaban comunicarse en medio de la tragedia nacional. El primer balance oficial reportó 111 muertos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas completamente, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 establecimientos educativos afectados.

El terremoto dejó 66 edificios colapsados y afectó 365 instituciones educativas y 80 centros de salud; 46% de las estaciones móviles tuvo interrupciones.

También resultaron dañadas 18 carreteras y siete aeropuertos. Semanas después, el Chocó reportaba más de 110.000 damnificados y 5.221 viviendas destruidas, una muestra de que la emergencia superó ampliamente las primeras cifras.

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Optimus, el robot que camina hacia nosotros

Optimus podrá realizar tareas peligrosas, repetitivas o aburridas en fábricas y hogares, aunque Tesla no lo considera aún el robot más sofisticado.



La apuesta de Musk en Colombia no se limita al internet satelital. Tesla, su compañía automotriz, también comercializa sus vehículos en el país y cuenta con operación comercial local. Además, X está disponible como plataforma digital, aunque no constituye una operación empresarial comparable a Starlink o Tesla.

A nivel mundial, Tesla está convirtiendo la robótica en uno de sus negocios. En abril pasado, Musk aseguró que la producción de su robot Optimus comenzaría alrededor de julio o agosto. Tres meses después, la empresa ya estaba instalando las primeras líneas y la producción estaba prevista para más adelante en 2026.

En enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Musk había puesto una fecha más ambiciosa: dijo que Tesla probablemente empezaría a vender Optimus al público antes de terminar 2027. El robot ya realiza tareas sencillas en las fábricas de la compañía y Tesla ha planteado una producción a gran escala.

En agosto, una actualización sobre el proyecto volvió a poner la mira en 2027: la compañía automotriz contempla que Optimus pueda llegar a compradores externos durante la segunda mitad de ese año. Todavía no existe una venta abierta al público ni un precio oficial.

Mientras tanto, Musk sigue construyendo alrededor de sus empresas —Tesla, SpaceX y X— un ecosistema que combina autos eléctricos, inteligencia artificial, satélites y robots. Acá, en Colombia, una tragedia que dejó a miles sin comunicaciones terminó convirtiendo a Starlink en una vitrina inesperada para una de dichas apuestas.

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