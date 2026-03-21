Con tarifa de $2 millones la noche para arriba por fin abrió el lujoso hotel de los Santo Domingo en Cartagena. Así es

La cadena Four Seasons lo recibió tras una restauración que preservó la arquitectura exterior. La inversión fue de $400 mil millones y tres años de trabajo

A pocos pasos del Centro de Convenciones de Cartagena y frente a la Torre del Reloj, en una de las zonas más transitadas del centro histórico, ya abrió las puertas uno de los desarrollos hoteleros más ambiciosos que ha visto Colombia en las últimas décadas. Detrás del proyecto está la familia Santo Domingo, que decidió concentrar en este punto una inversión superior a los 380 mil millones de pesos para levantar un complejo que redefine la oferta de lujo en la ciudad.

El hotel, que desde el 15 de mayo abrirá oficialmente sus plataformas de reservas, llega con una promesa clara: posicionar a Cartagena en el circuito global del turismo de alto nivel. Las tarifas lo reflejan desde el inicio. La habitación más sencilla parte desde los dos millones de pesos por noche, una cifra que no solo marca un estándar, sino que también delimita el perfil de los huéspedes a los que apunta.

| Lea también: Los 4 hoteles colombianos que brillan en prestigiosa guía internacional ¿Dónde están?

El complejo cuenta con 132 habitaciones y 16 unidades tipo apartamento, pensadas para estadías más largas o para quienes buscan combinar hospitalidad con residencia. A esto se suman siete restaurantes, espacios para eventos, terrazas, piscinas con vista al mar y a la ciudad amurallada, y un spa diseñado para operar bajo estándares internacionales. Todo responde a una lógica de servicio integral, donde cada detalle está concebido para un público exigente.

La operación estará en manos de Four Seasons Hotels and Resorts, una de las marcas más reconocidas del mundo en hospitalidad de lujo. Su llegada no es menor: implica la incorporación de Cartagena a una red global de destinos donde el servicio, la privacidad y la personalización son la base de la experiencia. La cadena, que ya tiene presencia en Bogotá, amplía así su apuesta en el país con un proyecto de escala y complejidad superiores.

Más allá de sus cifras, el proyecto se distingue por la manera en que fue concebido. No se trata de un hotel construido desde cero, sino de una intervención sobre un conjunto de edificaciones históricas que abarcan varios siglos. La familia Santo Domingo decidió integrar en un solo desarrollo inmuebles emblemáticos del centro histórico, restaurándolos con un nivel de detalle que exigió trabajos especializados.

Crisol arquitectónico en Cartagena

El corazón del complejo es el antiguo Club Cartagena, inaugurado en 1925. Este edificio, diseñado por el arquitecto francés Gastón Lelarge, se convierte ahora en el acceso principal del hotel. Su restauración fue meticulosa: se conservaron techos, escaleras, columnas y elementos ornamentales originales, muchos de los cuales tuvieron que ser reconstruidos de forma artesanal para mantener su valor patrimonial.

| Lea también: Duelo de titanes en el negocio de los hoteles de gama alta y media en Colombia

A este núcleo se suman otras estructuras como el Claustro de San Francisco y varios inmuebles coloniales que han sido recuperados e integrados al conjunto. El resultado es un hotel que no solo ofrece alojamiento, sino que articula distintos momentos de la historia arquitectónica de Cartagena en un mismo recorrido.

El diseño interior estuvo a cargo de firmas internacionales con amplia trayectoria en hotelería de lujo. La dirección creativa se enfocó en lograr espacios sobrios, funcionales y coherentes con el entorno histórico, evitando excesos y privilegiando materiales, proporciones y acabados que dialogan con la arquitectura original. La experiencia del huésped se construye desde esa coherencia: cada espacio responde a una idea de continuidad entre pasado y presente.

El componente gastronómico también juega un papel central. Los siete restaurantes del hotel fueron concebidos como propuestas diferenciadas, tanto en concepto como en ambiente, con el objetivo de atraer no solo a huéspedes, sino también a público local e internacional. La oferta busca posicionarse como un referente dentro de la ciudad, en línea con la tendencia global de los hoteles de lujo que funcionan como centros de experiencia más allá del alojamiento.

Mejoras para la ciudad

El desarrollo incluyó además una intervención urbana en el entorno inmediato. Se realizaron mejoras en redes de alcantarillado, adecuaciones en vías y ampliación de espacios peatonales. Estas obras, ejecutadas en coordinación con autoridades locales, apuntan a resolver problemas históricos del sector como las inundaciones, y, a mejorar la movilidad en una de las zonas más transitadas del centro.

| Lea también: Un magnate hotelero colombiano se la juega por una millonaria renovación del Hotel Tequendama

Para la familia Santo Domingo, el proyecto no representa una incursión aislada. Su relación con el Caribe colombiano es de larga data, y Cartagena ha sido durante años un punto central de su presencia en la región. Este hotel se inscribe en esa historia, pero a una escala distinta: la de una apuesta que combina patrimonio, inversión y posicionamiento internacional. La apertura marca un momento clave para la ciudad. Cartagena, que ya es uno de los destinos turísticos más importantes del país, busca consolidarse como un referente en el segmento premium. La llegada de una operación de este nivel no solo amplía su oferta, sino que también eleva la competencia y redefine las expectativas del mercado.

Anuncios.

Anuncios..