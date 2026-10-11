La dura niñez de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol: entre ser huérfano de padre y los sueños de TV

El periodista recordó la muerte de su padre a los 10 años, las dificultades económicas y el esfuerzo de su madre por la familia



A los 10 años perdió a su padre, lo que a esa edad equivale a ver con impotencia cómo desaparece la mitad del mundo conocido. Casi medio siglo antes de convertirse en el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas tuvo que empezar a aprender que la vida puede cambiar y el ser humano desplomarse de un momento a otro.

Era un niño cuando murió su papá. La pérdida transformó la vida de su familia y dejó a su madre frente a una tarea titánica para esa época y para cualquier otra: sostener el hogar y garantizar que sus hijos pudieran salir adelante. Sin papá ni marido.



Al mal tiempo, buen cara. El periodista recordó ese episodio en una entrevista para el programa Se Dice de Mí, de Caracol Televisión, recientemente. En la conversación habló de las dificultades que atravesó durante su infancia y del papel determinante que tuvo su mamá en su formación.

Allí, en la dolorosa orfandad de padre, se curtió para la vida y, sin saberlo, empezó a encontrar la senda del éxito profesional y financiero. No hay mal que dure cien años n i niño que lo resista.

Su historia, por supuesto, no empezó en los estudios de televisión ni en las salas de redacción, sino en una familia que se vio obligada a reinventarse ante la pérdida de quien era, además de padre y marido, proveedor.

La situación económica, por lo tanto, cambió en forma radical. El niño Juan Roberto estudiaba en un colegio privado, pero debió terminar el bachillerato en una institución pública: cambiaron las instalaciones, los compañeros y las onces. Años después, en enero de 2015, cuando asumía la dirección de Noticias Caracol, recordó que ese cambio, aunque difícil al comienzo, terminó convirtiéndose en una experiencia que le dejó aprendizajes y amistades duraderas.

A grandes males, grandes remedios. “Al principio fue duro”, contó entonces. Sin embargo, explicó que encontró en ese colegio un buen nivel académico y amigos que todavía se cruzaban en su camino. De aquella etapa, conservó una reflexión que hoy adquiere otro sentido al conocer el contexto familiar que la rodeó: “la vida me cambió radicalmente pero me dio muchas lecciones, entre esas una que uno no debe comer cuento muchas veces de lo que tiene, sino de lo que es”.

El que persevera, alcanza. La lucha de su madre continuó durante la época universitaria. Según relató, Vargas llegó a vender trabajos académicos para conseguir dinero. De ese modo, aportaba su granito de arena. Aquel recurso, nacido de la necesidad de conseguir ingresos mientras estudiaba, muestra una faceta poco conocida de quien hoy dirige uno de los principales noticieros de la televisión colombiana.

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Juan Roberto Vargas: del fútbol a la dirección de Noticias Caracol



La vocación periodística de Vargas comenzó mucho antes de ocupar un puesto directivo, en los días en los que su padre aún estaba a su lado y lo veía coquetear, en un juego infantil, con su más profunda vocación.

De niño, su distracción favorita era narrar partidos de fútbol imaginarios. Ya olfateaba, sin saberlo, los días exitosos de periodista a cargo de un noticiero que llega a millones de colombianos en todo el país.

Juan Roberto Vargas compartió con su padre los primeros años de su infancia, antes de perderlo a los 10 años. De aquella etapa quedaron recuerdos familiares que precedieron su camino hacia el periodismo.

En entrevistas ha recordado que tenía una grabadora grande y pasaba horas reproduciendo efectos de sonido y simulando transmisiones deportivas. Podía hacerlo durante cuatro o cinco horas, señal temprana de la profesión a la que terminaría dedicando su vida.

Su primer acercamiento profesional al oficio ocurrió alrededor de 1989, durante su práctica en el programa deportivo La Barra de las 13, junto al periodista Alberto Piedrahíta Pacheco.

Después llegó a Todelar. Allí, empezó cargando cables para las transmisiones de fútbol desde el estadio El Campín. Una oportunidad inesperada lo llevó a cubrir el camerino sur: tenía la alineación del Quindío cuando el periodista encargado no apareció. Al terminar el partido, Iván Mejía lo llamó a la cabina y le ofreció hacerse cargo de esa labor por un pago de $ 40.000.

Vargas, en ese momento, sintió que se trataba de una fortuna. Aunque en realidad era poco dinero, su camino al éxito se abría a su pies sin que él lo imaginara.

La práctica hace al maestro. Su carrera pasó luego por RCN, TV Hoy y CM&, además de una etapa de dos años en el diario El Tiempo. También ejerció como docente de periodismo en La Sabana y la Sergio Arboleda.

Hace casi 12 años, llegó a la dirección de Noticias Caracol, en reemplazo de Luis Carlos Vélez. Desde entonces, su trabajo ha estado ligado a la conducción de un equipo periodístico que cubre la actualidad nacional y las noticias internacionales.

“Yo sí puedo decir con orgullo que no creo que sepa hacer nada más que hacer periodismo”, ha dicho varias veces. El que sabe, sabe.

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