La jugada de Omar González con el grupo Trinity para llevar las tiendas Juan Valdez a Cataluña: abrirá diez en Barcelona

La expansión empezará en 2027 y hace parte de un contrato que contempla 140 cafeterías en España

El Grupo Trinity prepara la llegada de Juan Valdez a Cataluña. El plan contempla abrir al menos diez cafeterías en Barcelona durante los próximos dos años, después de consolidar la presencia de la marca en Madrid.

El anuncio lo hizo Omar González Pardo, empresario colombiano y presidente de Trinity, en una entrevista con el diario español La Vanguardia, publicada el 11 de octubre de 2026. “Mi gran ilusión ahora es entrar con Juan Valdez en Catalunya el año que viene”, afirmó González.

La primera etapa se concentrará en Barcelona y después buscará ampliar la presencia en la región. La llegada está prevista para 2027, aunque el empresario no precisó la ubicación de los primeros locales ni un cronograma de aperturas.

Juan Valdez cuenta con 11 cafeterías en España: diez en Madrid y una en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Grupo Trinity asumió la operación en marzo de 2025 y proyecta alcanzar 140 establecimientos en siete años.

El acuerdo entre Trinity y Procafecol, la empresa que opera Juan Valdez, contempla llegar a 140 establecimientos en España. González explicó que el grupo entró en el negocio en marzo de 2025 y que la red ya cuenta con once cafeterías en Madrid y una en el aeropuerto de Mallorca.

La meta es cerrar el segundo año de operación con veinte tiendas en el país. La inversión específica para abrir los establecimientos en Barcelona no fue divulgada. González también mencionó una inversión de diez millones de euros para remodelar 200 tiendas de Clarel, la cadena española de belleza y cuidado personal que Trinity compró en 2023 por 42 millones de euros.



Los locales de Juan Valdez ofrecen café colombiano en distintas preparaciones, bebidas, alimentos y productos empacados de la marca. La estrategia en España combina tiendas propias y franquicias, con el objetivo de ampliar la distribución y llegar a más consumidores europeos.

González considera que el mercado español valora la calidad del café y ofrece oportunidades para una marca que representa la tradición cafetera colombiana.

También puede leer: Se estrenó el último gran proyecto que Camila Escobar dejó andando como cabeza de las tiendas Juan Valdez



Trinity, el grupo colombiano detrás de la apuesta de Juan Valdez en Cataluña



El Grupo Trinity es un conglomerado empresarial colombiano fundado en 2005 y presidido por González Pardo. Tiene inversiones en minería, acero, logística, fertilizantes y comercio. La compañía registra una facturación superior a U$ 1.000 millones.



En Colombia, entre sus negocios está Coquecol, vinculada a la producción y comercialización de coque y carbón metalúrgico, y su participación en Acerías Paz del Río, compañía siderúrgica con operaciones en Boyacá.

En España, su principal inversión ha sido Clarel, que tenía ingresos de 266 millones de euros en 2025 y empleaba a 3.600 personas.

La expansión en España hace parte de una estrategia global: al cierre de 2025, Juan Valdez sumaba 673 tiendas, 298 fuera de Colombia, y sus productos llegaban a más de 17.500 puntos de venta.



Trinity también participa en la expansión de Home Burger, marca colombiana de hamburguesas que ha llegado a Madrid. Su estrategia internacional busca diversificar sus negocios y llevar marcas colombianas a nuevos mercados.



La operación de Juan Valdez en España es una alianza entre Trinity y Procafecol: el grupo de González tiene la franquicia para el mercado español y la primera opción para Europa. La llegada a Cataluña representa el siguiente paso de ese proyecto de internacionalización.

También le puede interesar: Así es la mansión en Bogotá de Leo Kopp, el fundador de Bavaria, que terminó convertida en el templo de los masones

Anuncios.

Anuncios..