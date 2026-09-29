- Nubank luego de su lanzamiento en Estados Unidos, va por el Reino Unido

Tras consolidar su hegemonía en América Latina con presencia líder en Brasil, México y Colombia, y dar sus primeros pasos en el mercado de Estados Unidos, Nubank apunta a convertirse en un gigante financiero de alcance global.

Para acelerar su ingreso al Reino Unido y Europa continental, la multinacional Nu Holdings Ltd., la compañía brasileña detrás de NuBank, se encuentra en negociaciones para concretar una relevante inversión en el banco digital británico 100% móvil, Monzo, uno de los neobancos insignia del territorio británico que figura entre los diez bancos más grandes de ese país con 16 millones de clientes, divididos entre 15 millones de usuarios individuales y un millón de cuentas corporativas.

Nu Holdings Ltd. donde el colombiano David Vélez posee aproximadamente un 20 % de participación accionaria pero más de un 75 % del poder de voto, se ha consolidado como la institución bancaria digital más valiosa del planeta fuera de China, registrando una capitalización bursátil en Wall Street que oscila entre los USD 60.000 y USD 75.000 millones.

La plataforma global de Nubank supera los 100 a 105 millones de usuarios. Tan solo en Brasil sobrepasa los 90 millones de clientes, cubriendo a más de la mitad de la población adulta de ese país, mientras que México se posiciona como su mercado de expansión más acelerado al superar los 8 a 9 millones de usuarios. En el frente financiero, Nu Holdings genera ingresos anuales situados entre los USD 8.000 y USD 10.000 millones, acompañados de utilidades netas que sobrepasan los USD 1.000 a USD 1.500 millones, lo que contrasta con la tendencia de pérdidas de la mayoría de los competidores digitales.

Detalles de la negociación y valoración de Monzo

De concretarse una adquisición de control o una inversión mayoritaria por parte de Nu Holdings, la operación podría valorar a Monzo entre US$ 10.600 millones y US$ 13.250 millones, cifra que más que duplicaría la valoración obtenida por la firma británica en 2024. Para gestionar este proceso de capitalización o venta estratégica, la directiva de Monzo contrató a las firmas de banca de inversión Morgan Stanley y Qatalyst.

Fundado en febrero de 2015 bajo el nombre original de Mondo, el neobanco inició sus operaciones ofreciendo una tarjeta prepago Mastercard vinculada a una aplicación móvil que notificaba consumos en tiempo real, categorizaba gastos y eliminaba cobros de comisión internacionales. En marzo de 2016 estableció un récord de financiamiento participativo al recaudar un millón de libras esterlinas en solo 96 segundos a través de Crowdcube. Más adelante, en agosto de ese mismo año, adoptó oficialmente la marca Monzo debido a un conflicto de marcas registradas, obteniendo su licencia bancaria completa en el Reino Unido en abril de 2017.

La valoración privada más reciente de Monzo se situó en torno a los US$ 6.000 millones a raíz de una transacción secundaria de acciones realizada en 2024. Su portafolio abarca productos de cuenta corriente personal y PYME, soluciones de crédito, seguros de vivienda, cuentas de inversión, pensiones y servicios corporativos. Además, la compañía relanzó su estrategia de expansión en los Estados Unidos, desembarcó en Irlanda y habilitó una lista de espera para el mercado español.

Movimientos estratégicos y resultados financieros de Monzo

Las conversaciones con Nu Holdings se desarrollan de manera paralela a la evaluación de Monzo de levantar una nueva ronda de financiamiento por más de 8.000 millones de libras esterlinas para impulsar su crecimiento en Europa continental empezando por España, mientras alista una futura salida a bolsa (IPO) en la Bolsa de Londres.

En el último año fiscal cerrado en marzo, la firma británica mostró una aceleración en sus métricas clave: sus ingresos aumentaron de 1.200 a 1.700 millones de libras esterlinas impulsados por un incremento del 55 % en los depósitos de sus clientes, mientras que sus utilidades antes de impuestos se elevaron de 60,5 a 87,3 millones de libras.

En el ámbito de gobierno corporativo, la entidad confirmó la salida de su presidente Gary Hoffman, quedando la conducción institucional de forma interina a cargo de Diana Layfield —exejecutiva de Google y Standard Chartered— mientras el consejo completa la selección de un nuevo presidente permanente.

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