VIDEO. Puntos de vista. Es evidente que el estado colombiano no responde a la ofensiva de la disidencia. Salió el dato de que el Clan del Golfo tenía 350 municipios, o algo así, y el ELN 280. Entonces digamos las cosas como son y como se perciben. La que está avanzando es la guerrilla. Eso parece más un plan que otra cosa. Petro no le está jugando limpio al país, yo lo digo con sinceridad. La paz total es un embeleco. aquí paz total no va a haber. El día que se decidan reaccionar ya el país va a estar en una confrontación muy intensa, Creo que eso es gravísimo.

Me parece que la oposición habla y no está en capacidad de hacer nada. Ya lo he dicho: la razón, buena parte del empresariado tiene negocios con el Estado y calla y es cómplice de esta situación. Petro ha avanzado demasiado en su plan, Estados Unidos está en elecciones y no reacciona. Y esto es más grave de lo que se cree Pienso que la situación es más delicada de lo que los demás creen. Soy el que más me ha alarmado porque creo entender que por un lado hay un plan y por el otro lado hay una desorganización absoluta, se encarga de buscar la gente más incompetente para nombrarla en los más altos cargos públicos.

Es increíble, el desangre sigue y para terminar una observación: la fiscal ha resultado horrorosa. Uno decía no puede haber un fiscal más malo que el fanfarrón de Barbosa y esta señora es en su silencio cómplice. Asombroso lo que está pasando. Y para terminar, el Partido Conservador que fundó por Mariano Ospina Rodríguez, ese señor Cepeda, es el clientelista total y lo quieren nombrar apoyado por la gente de Petro, presidente del Senado. Este es un país absolutamente corrompido y yo no me canso de decir eso, porque eso es abrumador.