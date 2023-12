Este es el hombre detrás de las populares canciones de Rigo

.Publicidad.

Decir que la novela de Rigo ha destacado sólo por sus actores, sería una gran mentira. Detrás de esta gran producción hay muchas fichas claves que han hecho que este proyecto sobresalga. Desde su director hasta todas las personas encargadas de las locaciones, y mucho más. Sin embargo, hay algo más que ha logrado destacar y que tiene a muchos pegados con esta historia. Se trata de las canciones de la novela de Rigo, las cuales son muy originales y han adornado muy bien diferentes capítulos. La principal es Hijo de Urrao aunque son tres, su letra y música son de Rafael García y César Betancur. Pero quien presta su voz es Daniel Lema.

Daniel Lema, la voz detrás de las canciones de la novela de Rigo

Las canciones de la producción necesitaban un acento arrastrado, que hiciera sentir a todos como en Urrao. Es por eso que al pensar en Daniel Lema, es difícil imaginarlo en esta faceta. No porque no sea talentosa, es porque su carrera ha tomado un rumbo y género musical distante a estas canciones. Sin embargo, él fue el elegido por Rafael García para estar al frente de las canciones de la novela de Rigo. Ciertamente, ha descrestado a muchos, pues su interpretación de Hijo de Urrao ha sido magnífica. Este ha sido el tema que ha mantenido pegados a muchos con esta historia y como no si tiene todo el sabor parrandero.

Sin embargo, para quienes no sabían, la producción solo iba a tener un tema que finalmente se convirtió en 3. Hijo de Urrao, Michelle y Paisa aventurero son las canciones que canta Daniel Lema para la historia del ciclista. Pero ¿de dónde salió este cantante o por qué lo llamaron para estar en la producción? Aunque muchos no lo recuerden, este paisa hizo parte de la primera temporada de La Voz Colombia. Toda su vida ha sido un apasionado de la música y ha perseguido este sueño por varios años. Actualmente está radicado en Estados Unidos, donde él mismo grabó las partes vocales de las canciones de la novela de Rigo.

Si bien este cambio de vida ha significado un gran reto para él, también le ha permitido salir de la zona de confort. Además de eso, es un músico que está abierto a cualquier posibilidad, hablando de interpretar cualquier género. Y es que, como ya lo vimos, la música de parranda no se le da nada mal, aunque tampoco lo hace nada mal con sus actuales canciones.

