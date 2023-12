¿Le gusta Rigo y no tiene Prime? Así puede repetir todos los episodios totalmente gratis

.Publicidad.

La novela de Rigo ha tenido un ritmo bastante interesante y ha logrado cautivar a miles de televidentes. Esta historia basada en la vida del ciclista colombiano de Urrao, ha hecho que muchos se sientan identificados. Es por eso que, nadie quiere perderse un solo capítulo de esta gran producción del canal RCN. Sin embargo, hay quienes se pierden algún capítulo y lastimosamente no tienen Prime Video para ver ese episodio que se perdieron. Aunque también hay aquellos que no quieren perderse un solo detalle de la producción. Es por esto que, hay dos formas en las que puede repetir y ver ese capítulo de la historia que le faltó.

La repetición a las 8 de la noche por RCN

En algún momento se pensó que el canal RCN tomaría la decisión de sacar la novela del aire durante la época decembrina. Sin embargo, tomaron otra decisión y la novela seguirá estando a las 8 de la noche. Ojo, esto no quiere decir que la novela está avanzando, no, nada de eso. El canal tomó la decisión de repetir nuevamente la novela desde el martes 26 de diciembre. Es decir que desde ese día, la historia del ciclista volvió a arrancar por RCN. Si alguien se ha perdido algunos de los capítulos de esta gran historia, podrá verlos nuevamente en la repetición.

Esto causa muchas dudas, pues podría ser perjudicial volver a dar toda la novela hasta que arranque de nuevo el otro año. Sin embargo, puede ser también una buena estrategia para repetir o adelantarse de capítulos que se hayan perdido.

La novela de Rigo por la página del canal

Ahora bien, puede que algunos digan que no tienen el tiempo o la forma de conectarse con la novela a las 8 de la noche. Bueno, para ese grupo de personas hay otra forma de poder ver la novela de Rigo. Y no, no necesariamente por Prime Video o por alguna plataforma pirata. Y es que, el canal RCN ha dispuesto en su página web la posibilidad de disfrutar los episodios de la novela de Rigo. Allí la gente también puede conectarse para disfrutar nuevamente o por primera vez la vida del ciclista de Urrao. Son muchas las formas de no perderse esta historia, así que no hay excusa para no estar conectado con el hijo de Urrao.

