Rigoberto Urán y su esposa, Michelle Durango son personajes muy peculiares. No solo su forma de hablar, pues su acento paisa también es algo muy peculiar de ambos. Esto por supuesto debían plasmarlo a la perfección los protagonistas de la novela de Rigo. Tanto Juan Pablo Urrego como Ana María Estupiñán, han logrado encarnar de manera única a estos personajes tan únicos. Claro que esto no ha sido tarea fácil para ninguno de los dos. Ambos actores han tenido que enfrentar varios retos para poder darle vida a estos personajes. Este fue el mayor de reto de Ana María Estupiñán al convertirse en Michelle Durango en la producción de RCN.

El reto de Ana María Estupiñán en la novela de Rigo de RCN

Es cierto que un actor debe tener talento suficiente para poder interpretar todo tipo de papeles. Hay quienes logran darle vida a un villano que todos odian y también a un héroe que todos aman. Sin embargo, esto no significa que para ellos esto no sea un desafío. Y es que, encarnar la vida de una persona totalmente ajena a uno, es algo que no todos se atreven a realizar. Por supuesto que los actores de la novela de Rigo tuvieron que enfrentarse a esto para poder darle vida a su personaje. Aunque no muchos lo crean, el reto de Ana María Estupiñán para darle vida a Michelle Durango, fue algo complicado.

Según contó la actriz durante una entrevista para el canal RCN, el acento de la esposa de Urán, le ha costado un montón. Si bien es cierto que la bogotana ya había hecho papeles como paisa, con Michelle Durango, la cosa cambió. Y es que, el ritmo o la fluidez que tiene este personaje en la novela, ha significado todo un reto para ella. Al no ser de esa región del país es un poco más complejo poder interpretar a la perfección y con rapidez su acento. Y claro, la mujer comparte muchas escenas con Juan Pablo Urrego quien domina el hablado a la perfección y por ende habla muy rápido.

Sin embargo, quienes han visto la novela de Rigo, pueden dar fe de que la mujer ha hecho muy bien su papel. Además, como dijo ella, a pesar del reto que ha tenido que afrontar, también ha disfrutado mucho su papel en la producción de RCN. Sin duda alguna, una de las grandes protagonistas de esta historia.

