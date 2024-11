Este es el castigo a Efraín Juárez por su celebración 'provocadora'; faltó que lo expulsaran de Medellín

.Publicidad.

Una de las grandes incógnitas que se despertó en el fútbol colombiano, después del partido por la semifinal de vuelta de la Copa Colombia entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, era el destino que lo iba a deparar al técnico verdolaga, Efraín Juárez. Tras finalizar el partido y lograr clasificar al rey de copas a la final del certamen, celebró eufóricamente y 'provocó' a la afición poderosa. El técnico fue requerido por la policía y luego se presentó a una cita de comparecencia, y cuando parecía que todo iba a quedar como una anécdota, resulta que las autoridades decidieron ponerse firmes y le aplicaron una sanción salida de los cabellos.

Efraín Juárez fue requerido por la Policía en plena rueda de prensa post partido.

| Vea también: La falta de creatividad en la selección Colombia, la razón de la tragedia contra Ecuador y Uruguay

..Publicidad..

La exagerada sanción que recibió Efraín Juárez, técnico de Atlético Nacional

Según lo confirmaron algunos periodistas cercanos al entorno de Atlético Nacional, y hasta el mismo alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, después de analizar la situación, la Inspección de la Policía de Medellín decidió prohibirle a Efraín Juárez el ingreso al estadio por los próximos 3 años, además de multarlo con una suma de 26 millones de pesos. Para la inspectora que llevó el caso, el DT incurrió en una falta que va en contra del fútbol en paz y que generó violencia, y, por ende, decidió vetarlo del Atanasio Girardot. El castigo retumbó de inmediato y, para muchos, la decisión tuvo un gran grado de desproporcionalidad.

...Publicidad...

Ante el duro castigo, expertos se pronunciaron sobre la viabilidad que existe de que el técnico de Atlético Nacional no pueda ingresar al estadio Atanasio Girardot por los próximos 3 años, y concluyeron que la decisión fue apenas en una primera instancia, que tiene que evaluarse en una segunda y que puede tener apelación. Es más, Federico Gutiérrez dejó claro que desde la Alcaldía de Medellín no se está de acuerdo con el castigo y pidió mesura y cordura en este tipo de decisiones. Por su parte, el equipo verdolaga no ha dado declaraciones, pero, antes de saberse la sanción, afirmó que lo hecho por Efraín Juárez no fue con intención de provocar.

....Publicidad....

| No se pierda: