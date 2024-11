Esta es la aberrante historia del hombre que lanzó a su hija por una ventana; lo mataron a golpes

.Publicidad.

El Valle del Cauca no sale del asombro luego de que un hombre llamado Jhon Jairo Manyoma, con historial de drogadicción y problemas siquiátricos, lanzara a su hija Salomé desde el tercer piso del hogar donde habitaban. Todo habría comenzado con una disputa con su esposa.

El hombre no sólo lanzó a Salomé, quien falleció a las pocas horas, sino que habría intentado arrojar también a otra de sus hijas, pero afortunadamente los vecinos pudieron evitarlo. Los residentes del conjunto Unidad Residencial Torres de Alamadina lo golpearon de tal manera, que el hombre también falleció horas después en la Fundación Valle de Lili de la ciudad de Cali.

Las autoridades han anunciado que quienes lincharon al asesino de Salomé también tendrán consecuencias legales y que tan grave como el crimen, es la justicia por mano propia que en este caso lo sucede.

Al caer la pequeña Salomé tuvo graves daños en sus ojos y costillas de los cuáles no pudo reponerse, fue en particular una vecina de la familia, la que pudo interceder para el hombre no acabara también con la vida de la hermana de la pequeña.

La gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro repudió el hecho e instó a que este hecho sea el punto de partida para lograr mejores condiciones para los niños y niñas de Colombia: "“La pequeña Salomé es una víctima inocente más de los monstruos asesinos de niños a quienes tenemos que excluir de la sociedad", remarcó.

