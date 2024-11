La selección Colombia mostró su peor cara en las eliminatorias y, por primera vez en la era Lorenzo, perdió dos partidos de manera consecutiva. El más sorpresivo, sin duda, fue contra Ecuador en el Metropolitano de Barranquilla, en un partido en el que todo lo que está mal en el equipo nacional salió a la vista. Dentro de la cancha fue la falta de ideas, la falta de definición y las desconexiones; y fuera de ella fue la prepotencia de algunos de los futbolistas de la tricolor. Richard Ríos y Jhon Jader Durán no vieron con buenos ojos que la prensa les cuestionara sus errores y mostraron una superioridad que ni siquiera los mejores futbolistas del mundo muestran.

Fue en la zona mixta en donde se presentó el 'encontronazo' con la prensa y que se hizo viral en las redes sociales. En el primer video que empezó a rondar se vio a un Richard Ríos bastante afectado por la derrota, contestando de manera simple y evidenciando algunos de los problemas de la selección. Sin embargo, cuando se le cuestionó por su rendimiento individual no le gustó y respondió a la defensiva. "¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta, básicamente, a mí? ¿Por qué?" fueron las palabras que soltó, mientras el comunicador trataba de responder.

Caso similar fue el que sucedió con Jhon Jader Durán, quien también estuvo en la zona mixta y fue cuestionado por los problemas de la selección. A la pregunta que hizo un periodista, que trataba de saber, desde la perspectiva del delantero, qué había hecho falta para conseguir los 3 puntos, Durán también se mostró a la defensiva y le respondió con la misma pregunta "Dime tú qué nos faltó". El comunicador dio su punto de vista y el jugador solo atinó a preguntarle por qué no era técnico y a decir "Desde afuera se habla mucho. Hay que entrar y jugar para saber cómo son las cosas"

