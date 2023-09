Estas son las 3 becas del ICETEX para estudiar en el exterior si no tiene plata

.Publicidad.

En la actualidad, muchos jóvenes colombianos sueñan con irse al exterior, conocer nuevos lugares, turistear, trabajar e incluso estudiar en otros continentes y hacer una vida en aquellos lugares. Las posibilidades son limitadas, pero existe una entidad que le financia becas para estudiar en el exterior, Icetex, tiene varias vigentes, le contamos cuáles son las tres mejores becas para colombianos.

- Beca Budgeting, Accounting and Financial Management in Government Sector

La primera es una beca para funcionarios públicos, de nivel medio a superior, que actualmente se desempeñen en los ministerios de hacienda o comercio, en temas relacionados con contabilidad, finanzas, presupuesto.

El aspirante debe ser mayor de 25 años y menor de 45 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar con mínimo 5 años de experiencia profesional, con puntaje mínimo TOEFL IBT: 65 puntos, IELTS: 6.0, MET B2 u otra prueba. La entidad financia el 100% de la beca. Debe ingresar a la página web para el proceso y conocer toda la información.

- Becas Fundación Carolina - ICETEX

El programa está dirigido a profesionales indígenas colombianos, mujeres profesionales residentes en zonas rurales del país y profesionales afrocolombianos en temáticas relacionadas con áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Cubren el 100% de la deuda.

La solicitud de la beca será revisada por Icetex, y la Fundación Carolina Colombia, los criterios son: la solicitud on-line que encontrará en la página web deberá estar debidamente diligenciada, cedula de ciudadanía, carta de aceptación del becario/a, título profesional, certificado original o copia legalizada o autenticada del expediente académico, entre otros. Debe ingresar a la página web para el proceso y conocer toda la información.

- Beca cupos en las residencias del Colegio Mayor Miguel Antonio Caro para posgrados

La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos de cualquier área del conocimiento, que cuenten con ADMISIÓN DEFINITIVA a programas de maestría o doctorado para iniciar en el segundo semestre de 2023 o que actualmente estén cursando sus estudios en una institución de educación superior en Madrid.

El aspirante debe ser ciudadano colombiano, mayor de 20 años y menor de 65 años. Tener un promedio mínimo de notas de pregrado (para el caso de maestría) o de maestría (para el caso de doctorado) de 3,7/5,0 (NO se aceptan certificados de especializaciones), contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional, contar con visa de estudiante aprobada por el Gobierno de España. Debe ingresar a la página web para el proceso y conocer toda la información.

