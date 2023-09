Cómo editar los mensajes enviados en WhatsApp, puede evitarse bochornosos momentos

.Publicidad.

Para nadie es un secreto que WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada por los colombianos, rozando los 36 millones de usuarios en el país. Desde que se lanzó, la app, que ahora hacer parte de Meta, no ha dejado de crecer y en ese mismo orden de ideas, ha hecho cambios importantes para brindar un servicio adecuado a sus clientes. En las ultimas semanas, la aplicación ha estrenado mensajes de video, así como el bloqueo de su versión para PC, y sumado a ellos también está la de editar mensajes en WhatsApp, una función pensada en aquellos que están acostumbrados a cometer errores.

| Vea también: El drástico cambio que WhatsApp planea para su aplicación

-Publicidad.-

Cómo editar mensajes en WhatsApp

Esta nueva función de WhatsApp está diseñada para esos pequeños errores que se pueden cometer al escribir un mensaje. En principio, la persona podrá editar el mensaje hasta 15 minutos después de haberlo enviado y podrá hacerlo cuantas veces desee. Así se hace:

Para iniciar, debe recordar que esta opción es para mensajes enviados , por lo que debe aparecer el chulito antes de intentar editarlo.

, por lo que debe aparecer el chulito antes de intentar editarlo. Ya enviado, tendrá que mantener seleccionado el mensaje a editar. Después de que salgan las opciones, tendrá que darle en los tres puntos de la parte superior derecha y elegir Editar .

a editar. Después de que salgan las opciones, tendrá que darle en los de la parte superior derecha y elegir . Allí aparecerá el mensaje como si no se hubiese enviado y listo para modificar. Cuando haya hecho los cambios pertinentes, tiene que volver a darle a la opción Enviar.

Debe recordar que editar el mensaje no significa enviar uno nuevo, por lo que al receptor no le llegará una notificación al realizar los cambios. Esta opción es solo para mensajes de textos. No funciona con fotos, videos u otros archivos multimedia.

Publicidad.

Con esta nueva actualización, esos errores vergonzosos son cosas del pasado. Quienes alguna vez enviaron "Condón" en vez de "Cordón" ya no tendrán que disculparse, simplemente podrán editar el mensaje.