Esta es One, la nueva camioneta de MG que llega a Colombia a increíble precio y con tremendo motor

MG se ha convertido en una marca confiable y de gran prestigio en Colombia. El catálogo que tienen en el país es muy completo y con cada día que pasa, va en aumento. De hecho, hace poco se presentaron en Colombia dos nuevos modelos que llegan a reforzar su segmento de SUV´s. Entre ellas, vale la pena destacar el modelo que llega bajo el nombre de One. Esta nueva camioneta de MG, tiene varias características que seguramente la harán muy popular en el país, incluyendo su diseño. Sin embargo, aquí le contamos más sobre este vehículo para que usted mismo pueda hacerse una imagen de él.

One, la nueva camioneta de MG que llega con un motor Turbo

Como ya lo mencionamos, el diseño de la One, es muy llamativo por diferentes aspectos. Inicialmente, tendremos un modelo con un look deportivo, además de ser una SUV robusta y larga. Sin duda alguna, ideal para los amantes de las camionetas con un estilo moderno y agresivo. Además, sus colores tienen una perfecta armonía en todo el modelo. Pero si su exterior es atractivo, su interior es igual de llamativo y seguramente conquistará a los amantes de la tecnología. De hecho, esta nueva camioneta de MG, incorpora el sistema 3 in one; es decir que tendremos un panel de control digital de 5,4 pulgadas, un tablero virtual de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas.

Sin duda alguna, un sistema muy completo en este aspecto y que siendo honestos, hoy en día son detalles que cautivan. Claro que esto no es todo, pues podremos conectar nuestros dispositivos móviles, bien sea Android o Apple. También tendremos un modelo que ofrece gran confort, además de tener un apoyabrazos con guantera. En materia de seguridad, tendremos un apartado con varias asistencias que harán más fiable la conducción. Esta nueva camioneta de MG cuenta con 4 airbags, algo que se podría mejorar sumando dos más. Sin embargo, sigue siendo muy interesante este apartado.

Ahora bien, One nos ofrece un motor 1.5L Turbo, el cual tiene muy buenas prestaciones. Este modelos nos ofrece 168 caballos de fuerza y un torque máximo de 275 Nm desde las 2.000 rpm. Un modelo potente y veloz, además también es eficiente, respecto al consumo de gasolina. Finalmente, esta nueva camioneta de MG llega sobre los 120 millones de pesos.

