Esta es la razón por la que los gatos no soportan a algunas personas

Los gatos se caracterizan por ser muy selectivos, es común verlos muy cerca de una persona y también ver que no quieren a otras cerca. Esto tiene una razón, ellos saben perfectamente quién es su humano favorito y quienes no. La etología, rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales, dice algo al respecto para orientar a los dueños de estos animales.

Así cómo suele suceder con los seres humanos, según el portal Mi Vet, esta preferencia se define cuando ellos son pequeños, en la etapa más sociable de sus vidas cuando desean explorar y conocer todo lo que pasa a su alrededor. En esos momentos son muy amigables con los humanos, con otros gatos y con lo que los rodea, en esos casos, el felino no tiene problemas en ser amable.

Pero ahí es donde está la gran diferencia, pues en su mayoría no todos los gatos viven a cabalidad esta etapa de sus vida, sobre todo cuando son domésticos. Es por eso que se vuelven animales selectivos y solo son afectivos con los miembros de su familia que pasaron más tiempo con ellos en su infancia. Sobre todo si fueron separados a edades muy tempranas de sus madres y se sintieron seguros o resguardados con su dueño principal.

¿Por qué los gatos no soportan a alguien?

Los ronrones, las lamidas y los cabezazos hacia sus tutores podrían significar: te quiero y eres mi familia. Pero si nota toda lo contrario, como que huye de usted, lo araña y lo muerde cuando trata de acercarse y todo de forma constante, significa que no lo soporta, porque no lo siente cercano, no lo ve como parte de su familia más íntima sino más bien como un conocido. Por lo tanto no va a tolerar que lo toque o consienta de forma melosa y confianzuda. Sepa identificar esto y dele su espacio.

