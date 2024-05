Los productos de Dollarcity para mascotas que debe comprar, o no, según los veterinarios

.Publicidad.

Esta tienda se ha vuelto tan popular por la variedad de artículos que ofrece que allí puede encontrar prácticamente de todo. Si tiene mascotas, sobre todo perros y gatos existe una gran oferta: comida, juguetes, ropa, platos, entre otros. Y aunque la mayoría está a un buen precio no siempre son buenos, incluso algunos pueden ser dañinos. Le contamos qué productos de Dollarcity debe comprar y cuales no.

En la cuenta veterinaria ‘tetrapodapetsvet’ se dieron la tarea de ir hasta una de las tiendas a revisar qué productos ofrecen para dar su opinión de cada uno, dentro de los que no aprobaron están sobre todo snacks y concentrado:

- No recomiendan el paté de DogyBites pues contiene altos niveles de nitrito para su conservación a temperatura ambiente.

- No recomiendan los huesos de pollo deshidratados de Lopets, pues son causantes de gastroenteritis.

- No recomiendan los huesos de carnaza pues no están indicados y generan grandes problemas gastrointestinales porque no se digieren rápidamente.

- No recomiendan nada de lo que se ofrece en la sección de concentrados o comidas húmedas, es especial las latas que estén abolladas.

- No recomiendan el cepillo de cerdas en algún metal porque lastima la piel de su gato.

Mientras que los productos que sí recomiendan son varios, sobre todo de la sección de juguetes y platos:

- El primer producto que sí recomiendan son los comederos interactivos que ayudan a ejercitar la mente de su perro mientras come.

- Recomiendan el cepillo con cerdas de goma pues no lastima la piel de su gato.

- Recomiendan los recaderos de cartón corrugado para los gatos que dañan mucho los muebles.

- Los juguetes que tienen plumas y palos largos sirven mucho para entretenerlos y jugar todo el día con él además de ser muy baratos.

