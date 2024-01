¿Quiere evitar rasguños y mordiscos? así puede bañar a sus gatos sin agua

Existen varias alternativas que pueden ayudarlo para que asear a su peludo no se vuelva una tortura

.Publicidad.

Quienes tienen mascotas saben que bañar gatos es un deafío para sus cuidadores, esto se debe a su fuerte resistencia al agua. Pero aunque muchos no lo crean existen otros métodos para mantenerlos aseado. No solo va a evitarles un estrés innecesario si no que usted se va a evitar rasguños de su gato mientras él intenta huir. Por lo que podrá convertir esta experiencia en una más tranquila para ambas partes.

Al momento de realizar el baño en seco, debe tratar de crearle un ambiente familiar, ya sea con la cama del animal, una manta, juguetes. También el momento en que lo haga es fundamental, es mejor si es en un momento de tranquilidad y relajación del animal.

..Publicidad..

Toallitas húmedas especializadas

...Publicidad...

Esta es la opción ideal para aquellos gatos que aborrecen el agua e incluso les genera pavor, las toallitas formuladas específicamente para la limpieza de gatos, suelen tener ingredientes suaves y fragancias agradables que tranquilizan al peludito. “Estas toallitas suelen contener ingredientes suaves y fragancias agradables que hacen que la experiencia sea más tolerable para el gato” dijo el Dr. Ricardo Méndez a El País. Es importante que primero lo acaricie con uno de los paños para que se acostumbre a la textura y luego de un rato proceda a limpiarlo directamente.

....Publicidad....

Champús secos para gatos

Usando un shampoo seco especial para gatos le puede facilitar mucho el proceso y además dejarlo muy limpio. Lo primero es cepillarlo para quitar cualquier mugre o enredo para luego aplicarlo de forma uniforme y distribuirlo por todo el pelaje con masajes . “Estos productos generalmente vienen en forma de polvo o espuma, y se aplican directamente sobre el pelaje del gato”, dijo el Dr. Juan Torres a El País. Además, la mayoría de estos productos no requieren enjuague, cerciorarse de ello.

| Ver también: Esto es lo que debe hacer para evitar un golpe de calor en gatos y perros en esta temporada