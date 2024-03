Esta es la letra de la última canción que Shakira le dedicará a Gerard Piqué

.Publicidad.

La espera ha terminado y Las mujeres ya no lloran, el último álbum de Shakira hasta la fecha, desde hoy puede conseguirse en todas sus versiones. El disco trae ocho canciones que aún no habían sido reveladas y algunas sorpresas, entre ellas, más canciones para Piqué.

Al pronunciarse al respecto, Shakira expresó que nadie le va a decir cómo tiene que aliviar su dolor, pero que también este disco contiene la última canción que dedicará a su ex llamada "Última". Una composición que parece llevar este título porque va a cerrar el ciclo, pero por la letra, sí parece haber sido una de las primeras en ser creada.

..Publicidad..

"Última" se siente como una canción hecha en el momento en que Piqué, presuntamente, le habría estando rogando a Shakira para que volvieran: "No trates de convencerme te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido".

...Publicidad...

| No se pierda: Cuando Gabriel García Márquez persiguió a Shakira por tres países ...

....Publicidad....

¿Qué dice la lista de la canción del último álbum de Shakira que cerraría la saga de canciones contra Piqué?

Antes que nada te agradezco lo vivido.

Por favor déjame hablar no me interrumpas te lo pido.

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido.

Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas.

Y algún día quieras volver a tocar mi puerta.

Pero ahora.

He decidido estar sola.

Se me perdió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.

Tu querías salir y yo quedar contigo en casa.

Tú comerte el mundo y yo sólo quería tenerte.

Ya ni tus amigos con los míos combinaban.

Más fácil era mezclar el agua y el aceite.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba.

Y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente.

Seguramente con el tiempo me arrepienta.

Y algún día quiera tocar tu puerta.

Pero ahora debo aprender a estar sola.

Se nos perdió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.

Se nos rompió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

no trates de convencerme te lo pido.

que ya está decidido.

Nos queda lo aprendido.