Una nueva marca de motos chinas llegará a Colombia a competir con los grandes

Poco a poco, han empezado a llegar nuevas marcas de motos al país. Hace apenas unos meses que Kove Moto llegaba a Colombia y ya trajo algunos de sus atractivos modelos. Sin embargo, no será la única empresa que aterrice este año para deslumbrar a los amantes de este vehículo. Tal parece que, llegará un nuevo competidor para las grandes marcas ya establecidas. Se trataría de una nueva marca de motos chinas que quiere entrar pisando fuerte en el mercado del país. Estamos hablando de QJ Motor y todo parece indicar que ya tienen fecha de lanzamiento oficial en Colombia.

QJ Motor, la nueva marca de motos chinas que está a punto de aterrizar en Colombia

No se trata de cualquier marca que recién está tomando fuerza, estamos hablando de una empresa que tiene presencia en más de 130 países. Claro, no tendrá una pelea fácil con su llegada al país. Sin embargo, no sería la primera vez que un vehículo de origen asiatico llega a Colombia para brillar. Ahora bien, como suele ser habitual en estas marcas, el objetivo es ofrecer vehículos con precios asequibles. No dejan de lado sus diseños únicos y todo parece indicar que con su llegada, competirán con Yamaha, Honda, AKT y muchas más marcas. Esto no es todo, pues parece que su arribo al país es inminente.

Al parecer, la llegada de QJ Motor se dará durante la Feria 2 Ruedas. Este popular evento está diseñado para conocer todas las novedades del mundo de las motocicletas. Teniendo esto presente, la presentación de la nueva marca de motos chinas allí, sería un gangazo. Pero esto no es todo, al parecer, QJ Motor quiere llegar pisando fuerte y lo hará trayendo varios de sus modelos. Al parecer, llegaría a competir con alguna scooter, motos de uso diario, motos de competencia y más. Según algunos medios, también traería al país algunos modelos eléctricos y también cuatrimotos.

QJ Motor - SRK 400

Habrá que esperar a que se haga oficial su lanzamiento en el país. Lo cierto es que, esta nueva marca de motos chinas, tiene buena pinta para rivalizar con las marcas que ya conocemos. Incluso, podría añadir algo de presión para que a Colombia lleguen modelos nuevos y más competitivos.

