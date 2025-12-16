Él es Tomás Rodríguez, el esposo de Paloma Valencia, la nueva candidata presidencial del Centro Democrático

La tarde del lunes 15 de diciembre marcó un nuevo punto de inflexión en la carrera política de Paloma Valencia. El Centro Democrático la anunció como su candidata presidencial oficial tras un proceso interno que la enfrentó con otras figuras fuertes del partido, como María Fernanda Cabal y María del Rosario Guerra. Mientras el foco público se concentraba en los resultados de las encuestas y en el futuro electoral de la colectividad, otra pregunta comenzó a circular con fuerza entre lectores y curiosos: quién es el hombre que acompaña a la nueva aspirante presidencial en su vida personal.

El esposo de Paloma Valencia es Tomás Rodríguez, un académico que ha construido su trayectoria lejos del ruido de la política y que, pese a estar casado con una de las figuras más visibles del uribismo, ha optado por una vida discreta, concentrada en la docencia, la investigación y la familia. Su historia con la senadora no nació en un escenario partidista ni en un acto público, sino en un entorno que ambos compartieron antes de que la política lo absorbiera todo: la Universidad de los Andes.

Fue allí, en esa institución que tiene un peso especial en la historia familiar de Paloma Valencia —fundada por su abuelo Mario Laserna Pinzón—, donde se cruzaron por primera vez. En ese momento, ella se movía con naturalidad entre la academia y el debate público. Dictaba clases como profesora catedrática en áreas como lógica, retórica, Constitución y democracia. Él, por su parte, ya estaba encaminado hacia una carrera académica sólida enfocada a la economía y el análisis teórico.

El esposo de Paloma Valencia se graduó de Economía en la misma universidad donde hoy está vinculado como catedrático. A diferencia de la nueva candidata, cuya biografía pública está atravesada por la herencia política y el debate ideológico, Rodríguez creció y se formó en un entorno profundamente ligado a la ciencia, la academia y el conocimiento especializado.

Es hijo de Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente y una de las figuras más reconocidas en Colombia en temas ambientales, con una larga trayectoria académica y un paso destacado por el Consejo Académico de la Universidad de los Andes. Su madre es Carmen Barraquer, médica e investigadora, especialista en oftalmología, perteneciente a la familia Barraquer, una dinastía médica de origen catalán que fundó la prestigiosa Clínica Barraquer de Bogotá. Esa herencia familiar marcó desde temprano un camino ligado al estudio, la investigación y la vida universitaria.

El matrimonio entre Paloma Valencia y Tomás Rodríguez ocurrió hace nueve años, en un momento en el que ella ya había dado el salto definitivo a la política. Para entonces, su relación con el expresidente Álvaro Uribe era sólida y visible. Valencia había sido ubicada en uno de los primeros lugares de la lista cerrada al Congreso del Centro Democrático, una estrategia que le permitió llegar al Senado en una elección en la que el partido obtuvo cerca de veinte curules. Uribe asistió a la boda, un gesto que selló simbólicamente la cercanía política que se ha mantenido desde entonces.

Mientras la carrera de Paloma Valencia avanzaba en el Congreso, Tomás Rodríguez tomó una decisión clara: mantenerse al margen del escenario político. No ocupa cargos públicos, no participa en debates, la huye a los medios de comunicación y rara vez aparece en eventos oficiales. Su presencia pública se limita casi exclusivamente a momentos clave en la vida personal y política de su esposa, como ocurrió recientemente durante el lanzamiento de la precandidatura presidencial de Valencia en Bogotá.

En ese evento, Rodríguez apareció en un segundo plano, sin discursos ni protagonismo, acompañando a su esposa junto a su hija Amapola. Fue una imagen breve pero significativa: el académico silencioso, la senadora en tono vehemente, y una niña que se ha convertido en el centro de la vida familiar de ambos. Esa escena resume bien el equilibrio que han construido como pareja, donde las agendas públicas y privadas no se mezclan más de lo necesario.

Todo indica que esa aparición será una excepción más que una constante. El círculo cercano de la senadora sabe que la distancia de su esposo frente a la política ha sido clave para preservar la tranquilidad del hogar y proteger a su hija del desgaste que implica una campaña presidencial. Amapola, sin embargo, sí ha acompañado ocasionalmente a su madre en algunos eventos públicos, en una decisión que Valencia ha asumido con naturalidad, integrando su rol de madre a su vida política.

La historia de Paloma Valencia y Tomás Rodríguez es la de dos trayectorias que se cruzan sin invadirse. Ella, heredera de una tradición política que se remonta a la Presidencia de Guillermo León Valencia, eligió el camino del debate público, la confrontación ideológica y ahora la carrera por la Casa de Nariño.

En el inicio de esta nueva etapa, con Paloma Valencia ya oficializada como candidata presidencial del Centro Democrático, la figura de su esposo aparece como un soporte silencioso, constante pero discreto. No es un asesor político ni un actor de campaña. Es, ante todo, un académico que ha decidido acompañar sin interferir, consciente de que, en un país donde la política suele devorarlo todo, la distancia también puede ser una forma de apoyo.

