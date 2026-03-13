- El apartamento de Luis Carlos Galán que hoy está en manos de Paloma Valencia donde se cocinó la alianza con Oviedo

La última tarde de Luis Carlos Galán viviendo en el apartamento que hoy está en manos de Paloma Valencia, donde se cocinó la alianza con Oviedo

El teléfono sonó en el apartamento del barrio El Virrey, al norte de Bogotá, a las ocho de la noche. Gloria Pachón y sus tres hijos esperaban frente al televisor la telenovela Calamar, de Caracol TV, protagonizada por Carlos Muñoz. Era el 18 de agosto de 1989, en apariencia, una noche cualquiera. Un par de horas antes, allí mismo, Gloria y su esposo, el entonces candidato a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento habían hablado de la jornada política del día.

Esta vez, el timbre del teléfono interrumpió la rutina en el hogar que durante años había sido el centro de la vida familiar y política de Galán.

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Gloria contestó. Al otro lado estaba Lucy Páez, secretaria y principal asistente del candidato presidencial. La voz llegó alterada. Pidió que encendieran la radio porque al parecer en la plaza de Soacha había habido un tiroteo durante la manifestación política que encabezaba Luis Carlos. La noticia se propagó en cuestión de minutos. En ese apartamento, donde horas antes todo giraba alrededor de la agenda del candidato, comenzó una espera que terminó con la confirmación de la muerte de uno de los líderes políticos más influyentes de la historia reciente de Colombia.

De ese mismo apartamento salió Galán hacia la concentración política que acabaría con su vida. Allí vivía desde hacía ya varios años con su esposa, la periodista Gloria Pachón, y con sus tres hijos: Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio. Era un espacioso apartamento de dos niveles, con biblioteca ampliada por el candidato y una gran ventana en la habitación principal, desde donde se veía el movimiento del barrio.

En esos espacios se mezclaban la vida familiar y la actividad política. Galán había instalado una pequeña oficina en el primer piso de ese edificio. Allí se reunía con miembros de su campaña, asesores y dirigentes liberales. Durante los meses previos a las elecciones presidenciales de 1990, el apartamento donde vivía con su familia funcionó como un centro donde se tomaban decisiones políticas. El candidato lideraba el movimiento que terminaría convirtiéndose en el Nuevo Liberalismo y que había logrado consolidar una fuerza electoral creciente en el país.

El último día de Galán en su apartamento

La mañana del 18 de agosto comenzó con una rutina habitual. Sobre el medio día Gloria Pachón regresó al apartamento después de una primera jornada matutina en el Telenoticiero del medio día en el que trabajaba. Al entrar encontró a su esposo hablando por teléfono con la familia del coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía de Antioquia. El oficial había sido asesinado la noche anterior en Medellín. Semanas antes había frustrado un atentado contra Galán durante una visita del candidato a esa ciudad. La llamada reflejaba el ambiente de tensión que rodeaba la campaña.

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Cuando finalizó su llamada, Galán salió hacia un almuerzo en el restaurante La Piazzetta, en la calle 92 de Bogotá. Allí se reuniría con el exministro Diego Uribe Vargas y con Yolanda Pulecio, quienes ayudaban a organizar la manifestación política programada para esa tarde en Soacha. Faltaban diez meses para las elecciones presidenciales y los sondeos lo mostraban como el candidato con mayor posibilidad de ganar.

Cuando regresó al apartamento en la tarde, la actividad política continuó en el primer piso. El jefe de la escolta, Jacobo Torregrosa, irrumpió en el salón hablando en voz alta sobre el esquema de seguridad que se desplegaría en la plaza de Soacha. Insistía en que todo estaba preparado, que la Policía ocuparía la plaza y que no había motivos para preocuparse. Su intervención llamó la atención de quienes estaban allí por el tono exagerado con el que hablaba, así lo dijo Gloria Pachón.

Mientras tanto, Galán subió a su habitación en el segundo nivel. Había tenido días de trabajo intenso y decidió descansar antes de salir a la concentración en Soacha. Le pidió a su esposa que lo despertara a las cinco de la tarde. A esa hora todavía debía reunirse con algunos miembros de su equipo en la oficina del apartamento antes de partir.

La habitación tenía un gran ventanal. Desde allí entraba la luz de la tarde o el gris de los días lluviosos. Ese espacio era también uno de los pocos lugares donde el candidato se permitía hablar con calma sobre las dudas que acompañaban su decisión de seguir en la política. Aquella tarde se acercó a la ventana y reafirmó su convicción de continuar con la campaña, a pesar de los riesgos evidentes que enfrentaba.

Después del descanso bajó nuevamente al primer piso. Allí lo esperaban miembros cercanos de la campaña, escoltas y su hijo Carlos Fernando. Antes de salir, Gloria Pachón le recomendó lo mismo que le repetía cada vez que él se dirigía a un acto público: que evitara exponerse en vehículos abiertos. Galán escuchó, como siempre, pero no modificó el plan previsto.

Salió del apartamento hacia el final de la tarde para dirigirse a Soacha. En el camino hizo una parada para saludar a Alfonso López Caballero, a quien apoyaba en su campaña al Senado. A las 8 de la noche pasadas, en la plaza principal de Soacha, fue atacado por sicarios mientras se disponía a iniciar su discurso.

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La muerte de Galán marcó un punto de quiebre en la política colombiana. En los días siguientes, Gloria Pachón y sus tres hijos dejaron el país y se instalaron en el exterior. El apartamento del Virrey quedó vacío. Con el paso de los años pasó por distintos arrendatarios y propietarios hasta que terminó en manos de la senadora Paloma Valencia.

Hoy, ese mismo lugar vuelve a ser el escenario de decisiones políticas. Valencia, integrante del Centro Democrático, vive allí con su esposo Tomás Rodríguez y su pequeña hija Amapola. Desde ese apartamento ha dirigido buena parte de su campaña presidencial y allí se consolidaron alianzas políticas clave, entre ellas el acuerdo con Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial.

La coincidencia tiene una carga simbólica inevitable. El mismo espacio donde Galán organizó reuniones políticas y preparó la agenda de una campaña que parecía encaminada a la presidencia es hoy el lugar desde el cual otra aspirante toma decisiones estratégicas para llegar a la Casa de Nariño.

El apartamento conserva elementos de su historia. La biblioteca que Galán amplió sigue siendo uno de los lugares centrales del inmueble. Y el ventanal del segundo piso continúa siendo el punto desde donde se observa el barrio. Han pasado más de tres décadas desde aquella noche en que el teléfono sonó y la noticia fatídica llegó desde Soacha. La vida política colombiana cambió ese día. Pero el apartamento del Virrey sigue siendo un escenario donde, en distintos momentos, se han tomado decisiones que influyen en la historia política del país.

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