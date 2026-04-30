- Quién es el multimillonario árabe amigo de Trump decidido a invertir millones en Estados Unidos

Hussain Sajwani es un viejo conocido con el que los Trump tienen negicios desde hace 15 años en Dubai y ahora pondrá USD20.000 millones para proyectos de tecnología

El anuncio de una inversión de USD 20.000 millones de dólares destinada a centros de datos en Estados Unidos fue de tal magnitud que los ojos del mundo se enfocaron en Hussain Sajwani, el audaz magnate inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos que la lanzó.

Cuando soltó el anuncio como un bombazo, Sajwani llevaba nueve días en Mar-a-Lago, el sitio de residencia de su amigo y socio Donald Trump, quien estaba a punto de posesionarse como 47 presidente de Estados Unidos.

Historia de una poderosa amistad

Trump y Sajwani se conocen desde hace más de una década. En 2011, el primero era un empresario muy conocido por su faceta televisiva, y el otro era un desarrollador de grandes proyectos en Dubái. Todo comenzó con un acuerdo para construir un campo de golf en la capital del emirato. Por supuesto, no se trataba de un campo de golf normal.

El Trump International Golf Club de Dubai, que así se llama, cubre dos millones de metros cuadrados, fue el primero de los tres de campos de golf diseñados por Trump en Oriente Medio y por el que le llegó a pagar a Sajwani hasta USD 2 millones.

Más que socios, se hicieron amigos. Lo hijos de Trump, Eric y Donald Jr. asistieron a la inauguración del campo de golf, fueron a la boda de la hija de Sajwani en 2018 y celebraron la nochevieja juntos. Sajwani dice que se asoció por primera vez con Trump en 2014 para lanzar un complejo de villas de lujo, tres años antes a de la primera investidura del republicano en enero de 2017.

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La mayor parte de la fortuna de Sajwani reside en su participación del 100 % en Damac Properties, fundada en 2002, por medio de la que vende villas y apartamentos de alta gama y construye campos de golf en comunidades turísticas de su propiedad en los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Londres, Qatar y Arabia Saudita.

Según Sajwani, todas las villas con la marca Trump se han vendido con éxito. Las de cuatro habitaciones en The Trump Estates Park Residences, que Damac lanzó en 2017, se vendieron por poco más de 800.000 dólares. Hoy se han valorizado. Otro proyecto con el nombre de Trump lanzado por Damac que parece haberse completado recientemente, BelAir en Trump Estates, actualmente está comercializando villas con terraza en la azotea con un precio inicial de USD 4,6 millones.

Hijo de una clase comerciante y trabajadora

Sajwani y su socio el presidente son magos de las ventas

Trump y Sajwani no hablan de política cuando están juntos. Además, Sajwani no pertenece a la rama de ninguna familia real del Golfo Pérsico. En Dubái, su padre era el dueño de una tienda de bienes importados de China, y su madre vendía productos para mujeres puerta a puerta. Sin embargo, su brillantez académica le valió una beca en Estados Unidos.

A la par que estudiaba vendía edificios en multipropiedad, lo que fue una gran experiencia cuando decidió lanzar su propio negocio en 1983, luego de 2 años trabajando en Abu Dabi Cash Industries, una empresa de catering que todavía funciona y que tuvo entre sus clientes a los ejércitos de Kuwait, Afganistán, Arabia Saudí, Qatar y Bosnia.

El punto de quiebre para amasar su fortuna de USD 5.100 millones, según Forbes, llegó cuando hubo luz verde para que los extranjeros compraran propiedades en Dubái. Con la venta de varias propiedades, pudo adquirir terrenos en un barrio sin desarrollo llamado Marina, que ahora está lleno de rascacielos. Sajwani vendió sobre planos y, con los anticipos, se dedicó a construir. La primera torre de 38 plantas se vendió en 6 semanas.

Sajwani y su socio el presidente son magos de las ventas. Trump le pone su nombre a todo y vende desde bliblias hasta criptomonedas. Sajwani se asocia con las marcas de lujo y es capaz de regalar un Lamborgini a quien compre un apartamento, como quien ofrece un juego de ollas por abrir una cuenta bancaria.

La empresa del futuro

Edgnex, la empresa de centros e datos que Sajwani creó hace cuatro años y es parte de la inmobiliaria

La inversión que prometió en Mar-a-lago se realizará a través de su empresa de centros de datos Edgnex, que lanzó hace apenas cuatro años, en 2021, y es parte de Damac. Sajwani dice que invertirá esos USD 20.000 millones a lo largo de cuatro o cinco años para construir centros de datos en ocho estados de EE. UU.: Arizona, Illinois, Indiana, Luisiana, Michigan, Ohio, Oklahoma y Texas. La financiación será con USD 8.000 millones en efectivo salidos de su propia empresa, y los dos tercios restantes con crédito bancario. De momento, no se sabe cuáles son esos bancos.

La inversión de Sajwani en empresas de inteligencia artificial va muy de la mano con la construcción de esos centros de datos, en los que ya ha puesto USD 1.000 millones en diferentes terrenos localizados en 10 países de Europa, Asia y Oriente Medio. En la actualidad, el dubaití tiene tres centros funcionando en Arabia Saudita y Tailandia, y adelanta otros 15 en construcción. Se sabe que busca equiparlos con chips de Nvidia, uno de los mayores ganadores en el auge de la IA.

Estas estructuras son granes consumidoras de energía y utilizan enormes cantidades de agua para su refrigeración, pero Sajwani está convencido de que las políticas de Trump reducirán los costos. Para resolver el problema de la electricidad confía en la promesa de Trump, quien ofreció USD 20.000 millones a los USD 20.000 de Sajwani y sostuvo que respaldaría el avance del proceso ambiental de Damac.

Por ahora, Edgnex sigue siendo parte de Damac, propiedad absoluta de Sajwani, pero Sajwani no descarta buscar inversores externos o sacar a bolsa la empresa en el futuro, mientras destaca la enorme apetencia actual por la Inteligencia Artificial. Sin embargo, no quiere dejar de lado sus negocios inmobiliarios y dice que está abierto a llegar a más acuerdos con Eric Trump, quien ha dirigido la Organización Trump desde que su padre llegó por primera vez a la Casa Blanca en 2017.

Para Hussain Sajwani, el tercer hijo del primer matrimonio de Donald Trump con Ivana Trump es uno de los mejores socios que ha tenido en 40 años. El magnate, que le apuesta duro al marketing y se lanza decidido a proyectos audaces, se prepara a cumplir la descomunal promesa de invertir USD 20.000 millones que le hizo a su amigo el presidente.

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